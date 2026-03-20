「塑身天后」張淳淳爆欠款上千萬！男星怒揭內情喊告「扯出吳宗憲」

洪誠陽對張淳淳提告。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕《飛龍在天》演員洪誠陽日前突公開點名，指控曾被封為「塑身天后」張淳淳詐騙他幾千萬，張淳淳則反控對方捏造事實，今（20）日洪誠陽發布記者會做出說明，提到他在民國96年間在張淳淳邀約下，簽定由張淳淳擬稿之房地產投資合作書，其後數年間投資上千萬元；期間張淳淳以各種理由搪塞，拒不交代明細及帳目，並口頭以獲益驚人，需投入更多資金進行操作為理由，誘使持續投資，然其返還之獲益遠不及他投資之金額。

提到吳宗憲一路以來的支持與打氣，洪誠陽紅了眼眶。（記者胡舜翔攝）

洪誠陽更表示，這十年來，他因為大哥吳宗憲協調，故不願提起訴訟破壞和諧；但洪誠陽持續追討債權，張淳淳均完全不予理會，近期甚至失聯、於通訊軟體封鎖他，他不得已只好到張淳淳臉書帳號頁面留言，要求張淳淳出面解決，「張淳淳積欠債務在先，卻反而指控本人捏造不實情節、訴諸媒體博取流量。是可忍孰不可忍，本人洪誠陽為捍衛自身權益，決定正式採取法律行動，並已於昨日向臺北地院提起民事訴訟」。

請繼續往下閱讀...

張淳淳。（資料照）

吳宗憲。（資料照，記者陳奕全攝）

洪誠陽公開聲明稿全文：

就張淳淳小姐於民國115年3月3日委任律師代為發表之公開聲明中，指控本人誹謗、抹黑、捏造事實，並揚言欲對本人採取法律行動一事，今日特向媒體、記者朋友簡要說明如下：

本人洪誠陽，於民國96年間在張淳淳邀約下，簽定由張淳淳擬稿之房地產投資合作書。由於張淳淳保證獲利，本人基於信任，其後數年間投資上千萬元；期間張淳淳以各種理由搪塞，拒不交代明細及帳目，並口頭以獲益驚人，需投入更多資金進行操作為理由，誘使本人持續投資，然其返還之獲益遠不及本人投資之金額。

104年間，張淳淳因自知理虧，主動委任律師向法院就雙方投資結算事宜聲請調解，然因金額差距過大而未果。其後張淳淳更主動懇請演藝圈前輩吳宗憲先生作調解人，協調雙方在104年間達成還款協議，遺憾的是，張淳淳在事後仍未依協議內容還款。十年來，本人因為是大哥吳宗憲協調，故不願提起訴訟破壞和諧；但本人持續追討債權，張淳淳均完全不予理會，近期甚至失聯、於通訊軟體封鎖本人，本人不得已只好到張淳淳臉書帳號頁面留言，要求張淳淳出面解決。

豈料，張淳淳竟於115年3月3日委任律師發表聲明，妄稱雙方早已依約結算所有投資款，其未積欠本人任何款項，並稱本人涉犯刑事加重誹謗罪、構成民事侵權行為之損害賠償責任等語。然查，本人所言句句屬實，此有104年間張淳淳所開支票的大量退票紀錄可證明其確實積欠大量款項未償還（提示退票紀錄）；本人亦非唯一受害者，其他投資者例如陳斐娟小姐，亦曾因房地產投資事宜與張淳淳有過財產上糾紛，於103年間有相關新聞報導可稽。若張淳淳堅稱雙方昔日合作往來，均已依約結算處理，則其提出償還債務之相關證明應非難事。

張淳淳積欠債務在先，卻反而指控本人捏造不實情節、訴諸媒體博取流量。是可忍孰不可忍，本人洪誠陽為捍衛自身權益，決定正式採取法律行動，並已於昨日向臺北地院提起民事訴訟（提示印有戳章之起訴狀影本）。

以上，本人今日於台北市光復南路32巷16弄4號1樓，召開此次媒體說明會，反駁張淳淳之指控，以捍衛個人名譽及法律、社會公平正義，後續一切將交由司法程序處理，謝謝！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法