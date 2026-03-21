被拱選台北市長！與謝震武比拚民調 賈永婕一看哀喊：超級糗

謝震武（左）跟賈永婕都被拱選台北市長。（資料照，年代提供、翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕台北101董座賈永婕常用超高速效率挺台灣，日前才專程到日本看經典賽為台灣對應援，接連被粉絲拱去當台北市長、中職會長等，今（21）日她發文分享一早就被老公虧是最後一名，原來台北市長民調出爐，她敬陪末座，賈永婕也大方吐露心聲。

年底將迎來九合一大選，日前媒體發起網路民調，人選包括謝震武、王世堅、鄭麗君、賈永婕，結果出爐後賈永婕的老公就虧她是倒數最後，「我還很有自信回『怎麼可能』」，等她打開民調才發現名次依序是謝震武、王世堅、鄭麗君最後則是賈永婕，「超級無敵糗，不過沒關係，至少我有自知之明，從來沒有要選！」

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她還幽默喊話謝震武：「小武哥加油」，事實上謝震武是熱門人選之一，不過日前他出席活動時就曾堅定表示，自己確實不會缺席大選，但是會是以政論節目主持人的方式，依照慣例專訪六都主要政黨的參選人。

而賈永婕昨晚也曬出過去她在華視的工作影片，直呼「我的媽呀這也太太太殘忍了⋯我發誓以後不會接受華視的訪問。我出社會的第一份工作在華視有太多黑歷史在他們手上。我的老天啊！救命，好啦！如果大家很想笑一下影片在留言區！」網友則稱讚她相當凍齡，與過去相差不大。

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