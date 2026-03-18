蕭淑慎嫩尪掐脖硬上女藝人 態度惡劣判刑4年10月

蕭淑慎與小15歲老公梁軒安在2017年11月結婚。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲女星蕭淑慎小她15歲老公梁軒安年接連遭多名女子指控性侵，她選擇力挺，梁軒安更在七夕情人節罕見寫長文對妻子誠摯告白，承認自己做錯事。

梁軒安當時分享七夕當天，蕭淑慎做飯給他吃的甜蜜故事，他說：「有夠無敵好吃，味道就像日本道地一樣，真的很感動。」這也讓梁軒安也不禁思考，自己為什麼會選擇和蕭淑慎結婚。

請繼續往下閱讀...

不過2人雖然婚姻甜蜜，梁軒安卻被控性侵，他發聲否認，經士林地院審理後，認定梁軒安惡性重大且犯後態度不佳，依法判處有期徒刑4年10月，法官更在判決強調即便被告上訴後才認罪，也不宜作為減刑理由，以免傳達錯誤法律訊息。

根據判決內容，梁軒安2023年11月與員工及簽約藝人共同參加活動，期間他以帶路為由將身兼其私人特助的簽約女藝人帶進房間，隨即將對方推倒在床，女方數度哭喊不要、為什麼要這樣同時掙扎，梁軒安竟動手掐住女方頸部並掌摑毆打，以暴力壓制強行性交得逞。

開庭時梁軒安坦承發生性關係，但堅稱雙方交往關係且為合意性行為，但有證人指證隔日見到被害人頸部有明顯瘀青且當場哭泣，表示發生不願意的事情。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法