小S為何死守20年婚姻？命理師斷言與許雅鈞「此生緣分盡」

沈嶸表示小S與許雅鈞從「先天正緣」走向「無緣」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣與許雅鈞結婚二十載，婚姻生活始終是外界關注的焦點。近日許雅鈞被爆透過微信搭訕大S的女粉絲，甚至為了證實身分，不惜傳出大S的出殯照，引起軒然大波，不過許雅鈞、S媽雙雙駁斥。面對這波強烈議論，過去總是第一時間站出來護航老公的小S，此次選擇沉默以對，引發外界對兩人婚姻現況的諸多猜測。

沈嶸表示小S現階段和許雅鈞比起愛情，更像共生夥伴。（沈嶸提供）

命理師沈嶸透過通靈觀點解析兩人的緣分走向。沈嶸指出小S與許雅鈞的關係已從當初結婚時的「先天正緣」，經歷價值觀磨合的「危機緣」，走到如今因果債務清償完畢的「無緣」狀態。沈嶸進一步調閱前世因果發現，小S此生之所以堅定守護家庭、孝順公婆，是因前世曾受雇於許雅鈞，在對方庇護下度過經濟難關，因此這輩子是帶著「報恩」的心態而來。

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小S目前的心境相當強大且獨立，她對許雅鈞的社交往來並非不知情，而是已經達到一種「互不干涉」的心理平衡。對小S而言，維持家庭的圓滿與孩子的教養是首要任務，對於外界的紛紛擾擾，她更傾向於「不理會、不處理」，展現出在婚姻中自給自足的韌性。

從命理角度來看，小S已在此生償還了前世的知遇之恩，兩人的因果已在這一世圓滿了結。目前雙方在生活上已達成一種微妙的平衡，小S以其獨有的韌性與智慧，在紛擾中守住自己的步調，對外界的指點展現出超然的冷靜。

☆民俗說法僅供參考☆

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