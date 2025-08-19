晴時多雲

撕破臉十餘年 于正自爆「麻辣燙內幕」與林心如酒後和好了

于正透露和林心如和解。（翻攝自IG、微博）于正透露和林心如和解。（翻攝自IG、微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國王牌製作人于正一向直言不諱，過去曾因《美人心計》與林心如撕破臉，雙方十餘年不相往來。沒想到近日他在節目上因陳喬恩提問，首度正面回應，不僅還原當年爭執細節，更大方承認兩人早已冰釋前嫌。

林心如自製自演《傾世皇妃》，延攬了《美人心計》幕後班底。（翻攝自微博）林心如自製自演《傾世皇妃》，延攬了《美人心計》幕後班底。（翻攝自微博）

2009年《美人心計》熱播，林心如飾演「竇漪房」人氣翻漲，與製作人于正被視為「最佳拍檔」。不過好景不長，2011年林心如成立工作室，自製自演《傾世皇妃》，並延攬了《美人心計》部分幕後班底，包括造型、化妝師等。

于正坦言，當時覺得「自己團隊被挖角」，一時年輕氣盛，心裡非常不舒服，甚至公開發文，暗酸林心如是「過氣翻紅卻忘恩負義」，還用「麻辣燙」比喻她看似溫和，內裡卻很強勢。林心如當場火力全開，兩人因此結下心結，之後超過十年幾乎沒有交集。

于正上節目與陳喬恩互動，還原「麻辣燙事件」，並透露林心如曾酒後誇讚《延禧攻略》，主動釋出再合作善意。（翻攝自微博）于正上節目與陳喬恩互動，還原「麻辣燙事件」，並透露林心如曾酒後誇讚《延禧攻略》，主動釋出再合作善意。（翻攝自微博）

多年後，《延禧攻略》爆紅，林心如透過朋友手機主動聯繫于正，邊喝酒邊大讚：「這戲太好看了！」甚至還拋出橄欖枝：「下次再合作吧！」于正也鬆口承認，當年確實「太年輕、太衝動」，如今也欣賞林心如在製作與演員身分上的成就。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

