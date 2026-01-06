自由電子報
娛樂 最新消息

賴冠霖投懷中國近照曝光 形象反差遭狠評「24歲像50歲」

賴冠霖昔日與現在的模樣，遭中國網友直指相距甚遠。（組合照，翻攝自微博）賴冠霖昔日與現在的模樣，遭中國網友直指相距甚遠。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓團Wanna One出身的台灣籍成員賴冠霖，隨著團體解散後徑直奔赴中國發展，2024年以導演身分加入中國影視公司，同時宣布轉往幕後留下「轉變賽道」字句，期間甚至被中共邀請出席觀禮九三閱兵。如今時隔逾1年，賴冠霖被網友發現形象與先前形成強烈反差，直言不諱表示「24歲卻看起來像50歲」，相關話題在網路上引爆議論。

一名中國網友近日在當地社群平台曝光賴冠霖的近況照，直指他如今的形象與過去舞台上的瓜子臉相差甚遠，照片中的他留著寸頭、穿著簡約，身形看來較過去圓潤，整體氣質明顯轉變，與昔日偶像風格判若兩人，留言區因此湧現「01年的人怎麼看起來像老幹部」、「完全不像24歲...看起來像50歲」、「沒到25歲就已經50歲了」等直觀評論。

賴冠霖近日現身遭狠評「24歲看起來像50歲」。（組合照，翻攝自微博）賴冠霖近日現身遭狠評「24歲看起來像50歲」。（組合照，翻攝自微博）

不過，也有不少網友替他緩頰，認為賴冠霖早已表態轉居幕後，不該再以偶像標準檢視顏值。另一方面，Wanna One解散至今終未再合體，沒想到娛樂公司Mnet本月2日卻突然宣布，團體將睽違7年推出合體真人秀節目。由於賴冠霖解散後投懷中國市場，並且更於2024年宣布轉戰幕後，是否會參與回歸仍是未知數，也讓粉絲們持續關注他的下一步動向。

