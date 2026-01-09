炸裂！CORTIS、ENHYPEN到了 「金唱片」韓團專機降落桃園

〔記者朱沛雄、廖俐惠、鍾志均／桃園報導〕韓國「金唱片」頒獎典禮迎來40週年，首度把舞台直攻臺北大巨蛋，正式宣告10日、「韓流最熱的一晚」將在台灣上演；8日晚包括當紅男團CORTIS、ENHYPEN等多組人氣韓團搭乘專機抵達桃園機場，「未演先轟動」炒熱整座城市。

CORTIS的MARTIN向鏡頭親切揮揮手。（記者朱沛雄攝）

由於10日才是頒獎典禮，偶像們分批先「降落台北」，點燃粉絲熱情！8日一早由怪物新人團體ALLDAY PROJECT搶頭香抵台，一身黑色造型現身機場，睡意全無、精神滿點，聽到粉絲呼喚立刻揮手回應，很有巨星架勢。

請繼續往下閱讀...

女團KiiiKiii卡哇伊登場。（記者朱沛雄攝）

晚間10點多，CORTIS、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、ENHYPEN、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、izna、KiiiKiii也陸續出發，韓媒甚至直接開起機場直播，航班資訊瞬間在粉絲圈瘋傳，台北街頭彷彿隨時可能上演「偶像擦肩而過」的名場面。

ENHYPEN全身包緊緊，只有走在最前頭的梁禎元，最後面的朴成訓看得到眼睛。（記者朱沛雄攝）

由於本屆來台藝人多採VIP通關模式，低調入境，今晚多組韓團陸續抵台，臺北大巨蛋外也搶先進入頒獎模式。

ZEROBASEONE的成韓彬走在最前方。（記者朱沛雄攝）

本屆主持組合由成始璄搭檔文佳煐，舞台上集結近20組話題團體輪番演出，從新生代到一線人氣王者，名單一字排開，堪稱年度K-POP大閱兵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法