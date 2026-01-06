夯劇《驕陽似我》被越南Netflix下架！這「1畫面」爆爭議禁播

宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》被視為近期現偶「熱度神話」。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕越南政府近日要求Netflix將由宋威龍、趙今麥主演的中國夯劇《驕陽似我》自越南區下架，原因是劇中出現中國用以宣示南海主權的「九段線」地圖畫面。Netflix隨後證實已依照官方書面要求完成下架。對此，Netflix回應表示：「遵循政府書面要求，我們已將《驕陽似我》自Netflix越南平台下架。」同時，越南當局也將該劇重新列為禁止傳播的C級作品，認定其違反越南電影法，目前越南用戶已無法在Netflix上觀看該劇。

九段線地圖畫面曾在《驕陽似我》第25集出現，引發爭議。（翻攝自微博）

根據彭博（Bloomberg News）報導，越南文化體育與旅遊部電影局發布聲明指出，審查過程中發現《驕陽似我》含有「九段線」相關畫面，該地圖內容「不正確，且侵犯越南國家主權」。電影局說明，爭議畫面出現在第25集中，並已要求Netflix於24小時內將該劇移除。

其實這不是第一次越南政府要求下架作品，2023年，Netflix就曾應越南政府要求，下架中國愛情劇《向風而行》，即便該劇上架時已對爭議地圖進行模糊處理。另外，電影《Barbie芭比》也因涉及「九段線」畫面遭禁播，越南方面並曾調查使用相關圖像的中國茶飲品牌「霸王茶姬」及部分兒童玩具品牌。

