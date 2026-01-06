自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夯劇《驕陽似我》被越南Netflix下架！這「1畫面」爆爭議禁播

宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》被視為近期現偶「熱度神話」。（Netflix提供）宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》被視為近期現偶「熱度神話」。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕越南政府近日要求Netflix將由宋威龍、趙今麥主演的中國夯劇《驕陽似我》自越南區下架，原因是劇中出現中國用以宣示南海主權的「九段線」地圖畫面。Netflix隨後證實已依照官方書面要求完成下架。對此，Netflix回應表示：「遵循政府書面要求，我們已將《驕陽似我》自Netflix越南平台下架。」同時，越南當局也將該劇重新列為禁止傳播的C級作品，認定其違反越南電影法，目前越南用戶已無法在Netflix上觀看該劇。

九段線地圖畫面曾在《驕陽似我》第25集出現，引發爭議。（翻攝自微博）九段線地圖畫面曾在《驕陽似我》第25集出現，引發爭議。（翻攝自微博）

根據彭博（Bloomberg News）報導，越南文化體育與旅遊部電影局發布聲明指出，審查過程中發現《驕陽似我》含有「九段線」相關畫面，該地圖內容「不正確，且侵犯越南國家主權」。電影局說明，爭議畫面出現在第25集中，並已要求Netflix於24小時內將該劇移除。

相關新聞：（有雷）《驕陽似我》莊序深情演唱張信哲《信仰》告白 網友直呼哭到缺氧

其實這不是第一次越南政府要求下架作品，2023年，Netflix就曾應越南政府要求，下架中國愛情劇《向風而行》，即便該劇上架時已對爭議地圖進行模糊處理。另外，電影《Barbie芭比》也因涉及「九段線」畫面遭禁播，越南方面並曾調查使用相關圖像的中國茶飲品牌「霸王茶姬」及部分兒童玩具品牌。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中