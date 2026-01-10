二女兒證實趙學煌當天使了！享壽69歲 癱瘓25年仍勇敢面對

趙學煌辭世。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員趙學煌辭世。家屬今晚證實，趙學煌已於今天凌晨安詳離開，享壽69歲。

趙學煌的二女兒趙璿沉痛表示：「爸爸今天凌晨安詳離開了，勇敢堅強的爸爸去當天使了。」生前性格灑脫的他，早已交代身後事從簡、採植葬方式，家屬也將遵照遺願，不舉辦告別式。

趙學煌2000年在北京拍戲期間發生嚴重車禍，導致下半身癱瘓，之後又因右脊神經病變影響嗅覺，視力也逐年衰退，卻始終沒有向命運低頭。趙璿透露，父親6年前曾因肺炎住院，插管13天後成功拔管，但從去年開始反覆因肺炎進出醫院，去年11月底又因泌尿系統感染併發腦炎，送進加護病房後便再也沒有出來，於凌晨2點離世。噩耗傳出後，寇世勳、楊貴媚、王淑娟等多年好友都相當不捨。

趙學煌過去演出過多部花系列、瓊瑤劇《鬼丈夫》等作品，2005年受梁修身邀請演出《再見，忠貞二村》中癱瘓父親一角，細膩演技讓他入圍金鐘獎視帝。2007年曾接受探訪時，他雖已癱瘓7年，卻依舊精神奕奕、聲如洪鐘，笑著說：「活著真好！」

趙學煌曾回憶那場改變人生的北京車禍，因拍戲途中閃避路人，車子打滑撞上分隔島，從此行動受限。最艱難的第一年，他一度陷入極度低潮，甚至萌生輕生念頭，「我常會做夢，夢到自己好了，那時我就會告訴自己，我不要醒來，免得醒來一切成空。」後來拍攝《再見，忠貞二村》時，因久坐導致褥瘡感染，住院長達4個半月，期間甚至出現幻聽、幻覺，醫學上稱為「瞻妄」，讓他一度身心崩潰。

談起那段日子，趙學煌最感激的始終是妻子蔡秋蓉與兩個女兒的陪伴。他坦言曾在低潮時怨過妻子：「我曾經恨過她，因為在我低潮時，她老罵我，我心想，妳怎能這樣對我呢？」蔡秋蓉則堅定回應：「我不能跟你一樣跌進谷底啊，那還得了？」夫妻倆相互扶持，多年來的感情令人動容。

晚年趙學煌在家持續復健，生活起居全靠妻子細心照顧。雖然嗅覺與視力大不如前，但健康狀況反而比車禍前穩定。他曾感性地說：「沒有她，真不知我現在會成什麼子？」兩個女兒一個攻讀研究所、一個投入職場，也成為他最大的安慰。

趙學煌以中視基本歌星考試進入演藝圈，1980年憑《摘星夢》出道，與初戀蔡秋蓉結婚，攜手走過風雨，育有兩女。他一生歷經巨變，卻始終用堅強與幽默面對人生，留下令人敬佩的身影。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

