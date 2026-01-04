自由電子報
娛樂 最新消息

一首《那魯灣》把心帶走！A-Lin台東跨年掀社群集體告白

A-Lin的機智反應、與張惠妹（右）精采合唱和互動，為台東跨年演唱會贏得讚聲連連。（聲動娛樂提供）A-Lin的機智反應、與張惠妹（右）精采合唱和互動，為台東跨年演唱會贏得讚聲連連。（聲動娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台東跨年演唱會《東！帶我走》落幕，A-Lin成了年初社群討論度最高的名字之一。原因不只是她一開口讓全場起雞皮疙瘩，還有那首被她神改編的《那魯灣》，甚至在社群掀起一波大型的「感謝文接力賽」。

當晚A-Lin將《那魯灣》重新編唱，結合原住民元素與跨年舞台能量，氣勢直接拉滿。網友形容：「不是在聽歌，是心被帶走了。」影片片段在社群瘋傳，引來有網友直呼「聽完只想立刻訂台東車票」。

不過討論風向不只停在舞台，而是一路延燒到她的出道精神；從跨年夜開始，Threads陸續出現一篇又一篇關於A-Lin的回憶文，關鍵字幾乎一致：「暖、真、記得人。」

有人回憶，十多年前剛出社會，在校園演唱會企劃時期第一次合作A-Lin。那時她還是新人，卻已經是「氣氛保證班」，會主動走下台跟學生互動，唱歌穩、反應快，客戶滿意、現場永遠不冷。

更難得的是，她私下對幕後人員一樣用心，交通、時間全力配合，還會聊天關心工作狀況。也有粉絲分享，曾在簽唱會親口對她說：「妳的歌陪我度過憂鬱症。」話還沒說完就紅了眼眶，沒想到 A-Lin 直接跨過桌子抱住她，一邊輕拍背、一邊說：「辛苦了，我們一起加油，我們會更好的。」

另一篇被瘋狂轉傳的故事，來自一位「當年只是陪朋友排隊」的路人。因為沒有專輯，被工作人員請到旁邊，A-Lin 發現後主動詢問，聽完原因只笑著說：「沒關係，謝謝你來聽我唱歌。」然後，直接給了一個大大的擁抱。發文者寫道：「那一刻我突然懂了，為什麼她的歌這麼多人愛。」

