五月天屈居第二！KKBOX公布年度榜單 播放量最高歌曲是這首

五月天演唱的《任性》在排行榜上有好成績。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕音樂串流平台 KKBOX，今（7日）公布 2025 年度榜單與音樂趨勢觀察，結果在台灣播放量最高單曲 Top 10，以及台灣播放量最高華語單曲 Top 10兩項重要排行上，五月天都只屈居第二，第一名被《跳樓機》搶走。

隨著發行量逐年增加，2025 年 KKBOX 用戶平均每週聆聽歌曲數已超過 100 首，從數據觀察可發現，面對海量內容，民眾越來越在乎「如何快速找到適合當下的聲音」，而五月天為戲劇《難哄》演唱的《任性》在排行榜上拿下好成績，雖然總播放量輸給了LBI利比演唱的《跳樓機》，不過在2025 年度發行華語影視合作單曲 Top 5中，五月天的《任性》高居第一名，師弟蕭秉治為《難哄》唱的插曲《想悄悄住進你的靈魂》則排在第三名。

請繼續往下閱讀...

利比唱的《跳樓機》奪下KKBOX年度播放量最高單曲。（翻攝自YouTube）

※KKBOX 2025 年度發行台灣播放量最高單曲 Top 10：

1. Jumping Machine （跳樓機）（LBI利比）

2. 任性（五月天）

3. 像晴天像雨天（汪蘇瀧）

4. Golden（HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast）

5. 看著我的眼睛說（張遠）

6. like JENNIE（JENNIE）

7. 若無你我欲去佗位（黃奇斌）

8. Soda Pop（Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast）

9. 跳樓機（en）

10. 有一種遺憾叫我們（于冬然）

※KKBOX 2025 年度發行台灣播放量最高華語單曲 Top 10：

1. Jumping Machine （跳樓機）（LBI利比）

2. 任性（五月天）

3. 像晴天像雨天（汪蘇瀧）

4. 看著我的眼睛說（張遠）

5. 若無你我欲去佗位（黃奇斌）

6. 跳樓機（en）

7. 有一種遺憾叫我們（于冬然）

8. 520（蕭秉治）

9. 愚人節快樂（盧廣仲）

10. 過了幾天（郭家瑋, DIOR 大穎）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法