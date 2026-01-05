台東「烈酒女團」爆紅！ A-Lin、張惠妹、戴愛玲合體連Netflix都致謝

Netflix官方帳號向「烈酒女團」道謝。（翻攝Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕A-Lin、張惠妹、戴愛玲日前在台東跨年演唱會同台演出，三位高音天后一路從去年底唱到今年元旦，不僅舞台實力獲得一致好評，私下互動也意外掀起網路話題。由於三人酒量驚人、後台趣事不斷，被網友戲稱為「烈酒女團」，沒想到這個玩笑稱號如今竟延燒到串流平台，連Netflix都親自下場致謝。

台東跨年演唱會後，三位天后在後台合影曝光，氣場十足的畫面被不少網友形容「根本女團出道現場」。再加上玖壹壹成員春風爆料，幾位姐姐彩排結束後一路喝到凌晨4點，讓「烈酒女團」的封號迅速在社群間流傳。網友更巧妙結合Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》的熱度，將A-Lin、張惠妹、戴愛玲與片中角色做對比，造成話題。

這波自發性話題也成功引起官方注意。Netflix台灣官方帳號日前在Threads發文幽默表示，「《Kpop獵魔女團》上榜後沒掉出去過就算了，2026甚至還往上爬回來⋯特別感謝台東烈酒女團」，等同公開承認「烈酒女團」對作品播放量帶來助攻效果。

貼文一出，網友紛紛湧入留言區開玩笑回應，「那個Netflix年底跨年贊助的部份」、「Netflix應該有預算幫烈酒女團出個實境秀吧」、「後勁比〈Golden〉還強」。

