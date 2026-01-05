自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台東「烈酒女團」爆紅！ A-Lin、張惠妹、戴愛玲合體連Netflix都致謝

Netflix官方帳號向「烈酒女團」道謝。（翻攝Threads）Netflix官方帳號向「烈酒女團」道謝。（翻攝Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕A-Lin、張惠妹、戴愛玲日前在台東跨年演唱會同台演出，三位高音天后一路從去年底唱到今年元旦，不僅舞台實力獲得一致好評，私下互動也意外掀起網路話題。由於三人酒量驚人、後台趣事不斷，被網友戲稱為「烈酒女團」，沒想到這個玩笑稱號如今竟延燒到串流平台，連Netflix都親自下場致謝。

台東跨年演唱會後，三位天后在後台合影曝光，氣場十足的畫面被不少網友形容「根本女團出道現場」。再加上玖壹壹成員春風爆料，幾位姐姐彩排結束後一路喝到凌晨4點，讓「烈酒女團」的封號迅速在社群間流傳。網友更巧妙結合Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》的熱度，將A-Lin、張惠妹、戴愛玲與片中角色做對比，造成話題。

這波自發性話題也成功引起官方注意。Netflix台灣官方帳號日前在Threads發文幽默表示，「《Kpop獵魔女團》上榜後沒掉出去過就算了，2026甚至還往上爬回來⋯特別感謝台東烈酒女團」，等同公開承認「烈酒女團」對作品播放量帶來助攻效果。

貼文一出，網友紛紛湧入留言區開玩笑回應，「那個Netflix年底跨年贊助的部份」、「Netflix應該有預算幫烈酒女團出個實境秀吧」、「後勁比〈Golden〉還強」。

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中