驚爆婚變秘辛曝光！洪榮宏第三任嫩妻洩心聲：我不是一個工具

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌王洪榮宏與第三任歌手妻子「小鄧麗君」張瀞云結婚9年，近來在社群毫無互動，不禁讓外界引發「婚變」的聯想，昨天洪榮宏受訪急撇離婚，透露老婆是回去高雄照顧岳母。事實上張瀞云這段時間與洪榮宏在社群零互動，甚至連發多篇負面的文章，心情看來並不美麗。

洪榮宏透露，因為10月中岳母跌倒，所以老婆便回高雄娘家去看顧媽媽。（阿爾發音樂提供）

張瀞云去年10月曬出了在巴黎鐵塔旅遊的照片，發文談到：「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂！！」

隔月張瀞云又發了長文洩心聲，直言：「一個家庭過得不幸福，甚至走向衰敗，其根本的原因，不是家裡哪個人生病了，或者沒有很多的錢，而是一家人不會好好說話，不懂相互包容，相互尊重，永遠都在對抗與指責。」

張瀞云近來在社群與洪榮宏完全零互動。（翻攝臉書）

張瀞云提到家人之間若發生內耗、苛刻要求，只會引發矛盾與糾紛，讓彼此疲憊不堪，突如其來的負面情緒連發，讓粉絲看了連忙留言安慰。

對於外界傳出「婚變」的傳言，洪榮宏昨天為了演唱會彩排，證實配偶欄上還是有人，透露老婆回去高雄照顧岳母，兩人已經分居了3個多月。

