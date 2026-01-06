自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

驚爆婚變秘辛曝光！洪榮宏第三任嫩妻洩心聲：我不是一個工具

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌王洪榮宏與第三任歌手妻子「小鄧麗君」張瀞云結婚9年，近來在社群毫無互動，不禁讓外界引發「婚變」的聯想，昨天洪榮宏受訪急撇離婚，透露老婆是回去高雄照顧岳母。事實上張瀞云這段時間與洪榮宏在社群零互動，甚至連發多篇負面的文章，心情看來並不美麗。

洪榮宏透露，因為10月中岳母跌倒，所以老婆便回高雄娘家去看顧媽媽。（阿爾發音樂提供）洪榮宏透露，因為10月中岳母跌倒，所以老婆便回高雄娘家去看顧媽媽。（阿爾發音樂提供）

張瀞云去年10月曬出了在巴黎鐵塔旅遊的照片，發文談到：「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂！！」

隔月張瀞云又發了長文洩心聲，直言：「一個家庭過得不幸福，甚至走向衰敗，其根本的原因，不是家裡哪個人生病了，或者沒有很多的錢，而是一家人不會好好說話，不懂相互包容，相互尊重，永遠都在對抗與指責。」

張瀞云近來在社群與洪榮宏完全零互動。（翻攝臉書）張瀞云近來在社群與洪榮宏完全零互動。（翻攝臉書）

張瀞云提到家人之間若發生內耗、苛刻要求，只會引發矛盾與糾紛，讓彼此疲憊不堪，突如其來的負面情緒連發，讓粉絲看了連忙留言安慰。

對於外界傳出「婚變」的傳言，洪榮宏昨天為了演唱會彩排，證實配偶欄上還是有人，透露老婆回去高雄照顧岳母，兩人已經分居了3個多月。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中