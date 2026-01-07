Energy、F4憑什麼紅？羅志祥點關鍵爆「四大天王」合體夢碎

羅志祥坦言團體合體不只靠情懷，若沒有代表作與成績，合體反應恐怕有限。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近年演藝圈掀起偶像團體「回憶殺」復出潮，但不是每一團都有合體本錢。中天綜合台《綜藝OK啦》明（8日）晚9點播出「成團容易相處難 原來團體都是這樣鬧到消失的」主題單元，節目中直接點破團體合體背後的現實面與殘酷真相。

主持人羅志祥被問到「四大天王」是否有機會合體時，坦言現實層面考量不少，他直言：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」羅志祥也進一步分析原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有《放手》、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」

聊到演藝經歷，羅志祥也分享拍攝偶像劇時的趣事。他透露曾在電梯遇到一名印尼朋友，對方一直盯著他看，原以為是認出自己，「因為我的戲都有在印尼播」，沒想到對方卻突然問他：「你是印尼人嗎？」原來對方誤以為他是幫傭，原因是「我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋」，讓全場笑翻。

趙正平分享「景行廳男孩」當年簽唱會盛況。（中天電視提供）

趙正平則回憶所屬團體景行廳男孩當年舉辦簽唱會的盛況，「我們辦在台北火車站，當天滿到對面車道，造成交通癱瘓，所以如果我們認真要開演唱會的話，應該是一票難求。」他也自信表示，人氣絲毫不輸現今團體。

梁赫群透露唱片公司重金禮遇「景行廳男孩」。（中天電視提供）

梁赫群則爆料當年唱片公司給予團體的待遇相當優渥，「我們出通告都是坐港星保母車，還會到東區最貴的髮廊做頭髮，唱片公司真的是重金禮聘，但也可能是有一筆冤枉錢的預算。」他更分享趙正平鬧出的烏龍趣事，笑說趙正平做完頭髮就直接上了保母車，還質疑司機目的地不對，沒想到司機卻回應：「趙哥不好意思，我今天是來載羅志祥的」，讓趙正平只能摸摸鼻子下車，場面相當尷尬又爆笑。

