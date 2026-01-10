自由電子報
娛樂 最新消息

金唱片》許光漢咬手指撒嬌！地主頒獎秀韓文：歡迎來臺北

LE SSERAFIM的KAZUHA、恩採、許光漢一起跳撒嬌舞。（讀者提供）LE SSERAFIM的KAZUHA、恩採、許光漢一起跳撒嬌舞。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮今天（10日）在大巨蛋舉行，許光漢擔任頒獎嘉賓，還與LE SSERAFIM的KAZUHA、恩採一起咬手指小跳TWS《OVERDRIVE》撒嬌舞，他詢問現場3.3萬人自己表現如何？許光漢笑說：「不好嗎？SORRY！」

許光漢在晚間接近10點半頒發NAVER AI CHOICE獎，他一登場全場就爆發出快掀翻屋頂的歡呼聲，他以一大段韓文發言，「大家好，我是許光漢，來到這裡很開心，歡迎大家來到臺北，臺北有很多好吃的美食，Please enjoy!」

接著他用中文發言：「我現在心情既興奮又緊張，之前主演作品在韓國受到很多觀眾的喜愛，那段時間讓我很開心幸福，謝謝。說到Kpop，一定少不了challenge，滑社群用不同的方式詮釋同一首歌，原來音樂可以這樣玩，粉絲跟藝人之間不是在舞台的兩邊，而是一起參與完成同個瞬間，這就是Kpop的魅力。」之後他將獎項頒發給BOYNEXTDOOR後便下台，結束此次金唱片的任務。

