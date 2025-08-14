晴時多雲

高流4歲生日趴系列活動 徐佳瑩不插電演唱會明午開賣

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心10月將屆滿4周年，9至12月規劃一系列慶生活動，首波將迎來「金曲歌后」徐佳瑩不插電專場演唱會，門票明（15）日中午12點準時ibon售票系統開賣。

高雄流行音樂中心10月將屆滿4週年，9至12月規劃一系列慶生活動。（高流提供）高雄流行音樂中心10月將屆滿4週年，9至12月規劃一系列慶生活動。（高流提供）

高流中心執行長丁度嵐表示，高流成立4年來，以品牌核心價值「學園．樂園．星樂園」，持續深耕大南方音樂產業，以自製節目「藍寶石大歌廳」和「打狗祭」，深受各世代觀眾喜愛，並透過專業人才培育課程，舉辦「高流系」等課程講座，逐歲積累影視音量能，讓音樂走進日常。

同時，高雄演唱會經濟已獲得國際肯定，今年更以城市行銷與觀光整合的表現，入圍英國 TheStadiumBusiness Awards「The Stadium Business Summit 2025」（體育館商業高峰會）中的「贊助、銷售與行銷獎」，展現高雄場館在全球舞台上的亮眼成績。

高流4歲生日趴系列活動，包括高流首次攜手泰國商務處共同推出「就喝Chill派對：泰精選」主題活動，9月13、14日下午3點至晚上9點在珊瑚礁群熱鬧登場，不僅引入素有泰國版米其林美譽、由泰國政府推出全球認證制度的「泰精選（Thai SELECT）」餐飲品牌進駐活動現場， 更將結合泰式美食和文創設計商品、台灣風格餐酒等元素，匯聚超過百攤，於高流園區複刻曼谷考山路、洽圖洽市集。

10月11日海音館熱鬧登場的「KMC UNPLUGGED」不插電演唱會，首場邀請曾獲四屆金曲獎肯定的金曲歌后徐佳瑩，以「我在聽」為主題，獻唱自身專輯和創作歌曲，徐佳瑩也將選唱平常自己喜歡聽的歌曲。

另正在規畫中的年底港灣聖誕主題派對與下酒祭，將接力一路延續至年底，為高雄劃下2025年的完美句點，更多壓軸精彩活動即將揭曉，歡迎大家持續關注高流官方社群。

