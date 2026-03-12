金倒永「黑歷史」被台灣球迷鞭屍！本尊求饒發聲「拜託刪掉」網友回應曝光

金倒永模仿NewJeans Hanni獻唱日文歌《藍色珊瑚礁》。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國棒球選手金倒永在12強、WBC的好表現，讓不少台灣球迷認識這位韓國職棒少主，他男扮女裝致敬NewJeans的影片更因此被台灣網友起底，引發熱烈討論。而金倒永本人自己也知道這些「黑歷史」在網上瘋傳，竟用中文要大家停手，笑翻網友。

金倒永男扮女裝，笑翻台灣網友。（翻攝自YouTube）

先前本報曾報導「金倒永是NewJeans粉絲！女裝模仿Hanni：想看妳們來開球」，分享金倒永是韓職起亞虎的強打者，同時也是NewJeans的粉絲，曾經模仿Hanni獻唱日文歌《藍色珊瑚礁》，他又唱又跳的片段在網路上掀起討論，台灣網友紛紛嘖嘖稱奇，「這是金倒永？」、「女裝只有0次跟無限次，金倒永選了無限次」、「以後打全壘打都放這首歌」。

金倒永留言求放過。（翻攝IG）

沒想到他本人直接在IG影片下留言，用中文寫著：「請把視頻（影片）放下來…」讓台韓網友都笑到不行，紛紛留言，「你唱歌很好聽，好可愛」、「金倒永你完了」、「金倒永的黑歷史正在被挖出來」、「我知道上帝關了他哪一扇門了」、「笑死」、「金倒永：文保景受到的傷害沒有我的1／10」、「比出征還過分」、「殺傷力極大」、「有巨砲又騷，怎麼輸」、「留言韓國鄉民都在幸災樂禍中」、「傷害不大侮辱性極強」。

