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奧斯卡98》芭芭拉史翠珊隔13年再開金嗓 悼勞勃瑞福淚爆「2人最後絕密情話」

芭芭拉史翠珊特別現身追思影壇傳奇勞勃瑞福的橋段。（歐新社）芭芭拉史翠珊特別現身追思影壇傳奇勞勃瑞福的橋段。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合外電報導〕第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，已於今（台灣時間3月16日）圓滿落幕，好萊塢極少數獲得EGOT艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎、東尼獎）大滿貫的巨星芭芭拉史翠珊，特別現身追思影壇傳奇勞勃瑞福的橋段，她不但親自為昔日銀幕情人引言，更在奧斯卡舞台上罕開金嗓，現場演唱兩人於1973年主演的《往日情懷（The Way We Were ）》電影主題曲，成為全場最催淚的焦點。

芭芭拉史翠珊（右）和勞勃瑞福主演的《往日情懷（The Way We Were ）》劇照。（翻攝自網路）芭芭拉史翠珊（右）和勞勃瑞福主演的《往日情懷（The Way We Were ）》劇照。（翻攝自網路）

傳奇影人勞勃瑞福於去年9月辭世，享壽89歲，提到這位已故摯友，芭芭拉忍不住淚崩，她在斯卡台上談到兩人最後一次聯繫的對話內容，勞勃瑞福是這麼跟她說的：「Babs，我親愛的，我愛著妳，且永遠如此。」而芭芭拉在給他的最後一張字條中則寫著：「我也愛你。」並署名她專屬的暱稱「Babs」。

芭芭拉史翠珊在第98屆奧斯卡典禮上獻唱淚悼摯友勞勃瑞福被戲成為全場最催淚的焦點。（路透）芭芭拉史翠珊在第98屆奧斯卡典禮上獻唱淚悼摯友勞勃瑞福被戲成為全場最催淚的焦點。（路透）

這也是芭芭拉繼2013年致敬作曲家馬文哈姆利奇（Marvin Hamlisch）後，相隔13年再次於奧斯卡演出。當現場大螢幕播出兩人當年青澀、充滿張力的電影劇照時，伴隨芭芭拉深情醇厚的歌聲，全場影人皆起立鼓掌，成為本屆奧斯卡頒獎典禮上最令人動容的一幕。

當芭芭拉史翠珊演唱完《往日情懷》電影主題曲時，全場影人皆起立鼓掌。（路透）當芭芭拉史翠珊演唱完《往日情懷》電影主題曲時，全場影人皆起立鼓掌。（路透）

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