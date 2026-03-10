WBC「最美大嫂團」掀熱議！ 綺綺、啾啾、Hanna全上榜

本屆世界棒球經典賽6位「最美大嫂」的話題度與加油力道，成為WBC最吸睛的球場風景之一。（翻攝自法新、IG、達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著第6屆世界棒球經典賽（WBC）晉級8強的隊伍陸續出線，場邊「大嫂團」的顏值，也成為場上球技之外，球迷們最津津樂道的「場外嬌點」。

盤點社群網站討論度最高的幾位大嫂，除了台灣球迷最熟知的：台灣隊長陳傑憲愛妻綺綺、挺孕肚前進東京巨蛋為老公陳晨威加油的啾啾、中華隊外援戰力費仔的辣妻Hanna；日本隊大谷夫人田中真美子；還包括篤定晉進八強的美國隊隊長「法官」Aaron Judge妻子Samantha Bracksieck，以及美國隊王牌投手Paul Skenes 的準老婆兼體操明星Olivia Dunne……6位「最美大嫂」的話題度與加油力道，也成為WBC最吸睛的球場風景之一。

請繼續往下閱讀...

➤台灣隊長陳傑憲&綺綺

老公帥、老婆美，強強聯姻，被球迷封為「職棒顏值天花板」夫妻檔。綺綺曾是義大犀牛、中信兄弟啦啦隊成員，精緻五官與優雅氣質，每次出現在看台都會引起轟動。

陳傑憲愛妻綺綺。（翻攝自IG）

陳傑憲和綺綺被球迷封為「職棒顏值天花板」夫妻檔。（翻攝自IG）

➤台灣隊陳晨威&啾啾

啾啾是前啦啦隊成員，五官深邃有台泰混血的五官。在 2026 WBC 期間，她挺著孕肚飛往日本應援，被媒體捕捉到時依然甜美爆表，完全看不出是準媽媽。

陳晨威愛妻啾啾。（翻攝自IG）

陳晨威與愛妻啾啾。（翻攝自IG）

➤台灣隊「費仔」Stuart Fairchild & Hanna

中華隊外援戰力費仔的辣妻Hanna，在東京巨蛋看台上身穿CT球衣，手拿台灣國旗和隊上吉祥物應援，展現出不同於亞洲風情的熱情與美感。

「費仔」老婆Hanna，場邊力挺台灣隊。（翻攝自IG）

台灣隊「費仔」Stuart Fairchild和老婆 Hanna的結婚照。（翻攝自IG）

➤日本隊長大谷翔平&田中真美子

2024年震撼宣布結婚的「大谷夫人」。身高180公分、曾是職業籃球員的真美子，以清新自然、不施粉黛的氣質征服全球粉絲，不喜歡經營個人社群的她，行事十分低調，也為大谷加分不少。

日本隊長大谷翔平愛妻田中真美子，在全球也擁有大批粉絲，但她不經營個人社群，生活十分低調。（達志影像）

日本隊長大谷翔平&田中真美子。（達志影像）

➤美國隊王牌投手Paul Skenes＆Olivia Dunne

Olivia被公認為目前美國棒壇「顏值最強大嫂」，她和Paul Skenes雖然還沒結婚，但準大嫂氣場逼人，本身是路易斯安那州立大學（LSU）的明星體操運動員的她，是全美身價最高的校園運動明星之一。個人社群媒體擁有千萬粉絲，人氣不輸Paul。

Paul Skenes的準嬌妻Olivia Dunne被美國棒壇公認為「顏值最強大嫂」。

美國隊王牌投手Paul Skenes和準嬌妻Olivia Dunne。

➤美國隊隊長「法官」Aaron Judge＆Samantha Bracksieck

Samantha是Judge的高中同學，兩人愛情長跑多年。相對於其他名模、藝人、球星大嫂，她以優雅、知性勝出，和大谷老婆一樣，不愛經營個人社群。只有158公分的她，與201公分的Judge 站在一起時，超萌身高差與溫馨互動，深受球迷喜愛。

美國隊隊長「法官」Aaron Judgevo和老婆Samantha Bracksieck是高中情侶。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法