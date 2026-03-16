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《情感的價值》奪奧斯卡最佳國際影片！挪威導演轟：別亂投票給政客

挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不負眾望勇奪「最佳國際影片」大獎。（路透社）挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不負眾望勇奪「最佳國際影片」大獎。（路透社）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第98屆奧斯卡金像獎今天（16日）公布得獎名單，橫掃國際影壇372項大獎與提名的挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不負眾望勇奪「最佳國際影片」大獎，成為挪威電影7次提名後，首部獲此殊榮的挪威之光，為挪威影史寫下重要新頁。

《情感的價值》自去年奪下坎城影展榮獲評審團大獎後，聲勢一路高漲，擊敗《這不只是個間諜故事》、《只是一場意外》、《穿越地獄之門》、《欣德之聲》等電影，為挪威奪下首座奧斯卡最佳國際影片。導演尤沃金提爾（Joachim Trier）與全數入圍演員獎項的一家人上台共享榮耀，包含飾演父親的史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、女兒蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas），以及好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）、國際影帝安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie）等巨星，眾人喜極而泣，難掩興奮之情。

挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不負眾望勇奪「最佳國際影片」大獎。（路透社）挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不負眾望勇奪「最佳國際影片」大獎。（路透社）

導演尤沃金提爾從頒獎嘉賓哈維爾巴登（Javier Bardem）手中接過最佳國際影片獎時，以「我只是個來自挪威的影痴」幽默開場，坦言自己拍電影是為了找到家的感覺，感性表白所有劇組人員，備感溫馨。導演尤沃金提爾也藉機為全球電影人發聲，表示今年的入圍作品「重要而美麗，反映當下與過去時代的危機」，並引述美國作家詹姆斯鮑德溫的名言，「所有成年人都該為下一代孩子們負起責任，不要投票給那些不把這當一回事的政客」，強調不該支持忽視下一代未來的政治人物，真摯發聲贏得全場如雷掌聲。《情感的價值》全台現正熱映中。

挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不負眾望勇奪「最佳國際影片」大獎。（歐新社）挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不負眾望勇奪「最佳國際影片」大獎。（歐新社）

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