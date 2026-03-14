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娛樂 最新消息

白家綺、吳東諺「第5個孩子」誕生 6月辦婚禮：伴娘、花童都自己生

吳東諺、白家綺打造「樂飛翔親子運動樂園」。（記者陳奕全攝）吳東諺、白家綺打造「樂飛翔親子運動樂園」。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳東諺、白家綺投資千萬，打造「樂飛翔親子運動樂園」，今（14日）出席記者會，結婚8年的兩人，當場拋出喜訊，宣布6月將補辦婚宴，白家綺笑說這場婚禮一路被疫情、懷孕、生四寶輪番插隊，「不管家裡長輩、親友都覺得遺憾，沒有完整的感覺。我們今年終於忙一段落剛好可以辦，結婚也算我們夫妻重新立約」。

目前婚宴進度也很符合兩人的現況，就是場地先訂了，其他還在腦力激盪。吳東諺自嘲，婚禮最大的亮點已經確定，就是「實現伴娘和花童都是自己生的」，等於婚宴還沒開始，家中兒童隊已先卡好主秀位置。

吳東諺、白家綺宣布6月將補辦婚宴。（記者陳奕全攝）吳東諺、白家綺宣布6月將補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

吳東諺、白家綺近年把生活模式從片場切到創業現場，去年中開始籌備親子樂園，和另外兩位股東砸下千萬，吳東諺還親自扛下執行長角色，30、40名員工、場館翻新、安全規格、設備細節全都得盯，原本以為只是開一間讓小孩放電的地方，沒想到最後變成夫妻倆輪流失眠的壓力測驗。

尤其場館前身歷經疫情停業，重新整理後預算一路往上飆，夫妻每天都像在跟數字拔河。吳東諺談到這段創業期，一講到老婆在背後撐住全局，忍不住當場哽咽：「大家常說成功男人背後都有一個偉大的女人，但我還沒成功，可是我一直都有一個很棒的太太。」

白家綺看著老公吳東諺一路從男孩升級成爸爸兼老闆。（記者陳奕全攝）白家綺看著老公吳東諺一路從男孩升級成爸爸兼老闆。（記者陳奕全攝）

曾有經商失敗經驗的白家綺，坦言再次投入副業，腦中難免會浮現過去壓力，但也因為跌過一次，這回反而更小心，她說：「重新想到過去那些失敗經歷，有壓力和擔憂，但因為這樣我們更謹慎，和老公有更多對焦和溝通。」至於有沒有因創業吵架？她打趣笑說，8年婚姻磨到現在，該吵的早就吵完了。

看著老公一路從男孩升級成爸爸兼老闆，白家綺眼眶泛紅說：「我們是姐弟戀，我真的是看東諺從男孩子成為丈夫、父親，有很多學習成長，他付出很多努力，我都看在眼裡。在婚姻關係，我以他為榮、以他為尊。」

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