娛樂 最新消息

閨密情生變！林萱瑜認和吳婉君斷聯1年 共同朋友Junior難過又遺憾

林萱瑜、吳婉君閨密情生變。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜、吳婉君合作本土劇成為好友，常一起出遊，Junior在巴厘島向林萱瑜求婚時，吳婉君也同在，但2人閨密情去年卻悄悄生變，今年3月吳婉君遭男友趙駿亞施暴，意外被發現吳婉君的IG早已取消追蹤林萱瑜。對此，林萱瑜今出席三立新八點檔《百味人生》記者會時坦言，對於此事兩人從來沒有問過對方，她也提到自己應該被取消追蹤IG超過1年。

林萱瑜（圖）提到，自己應該被吳婉君取消追蹤IG超過1年。（記者陳奕全攝）林萱瑜（圖）提到，自己應該被吳婉君取消追蹤IG超過1年。（記者陳奕全攝）

她指出兩人沒什麼共同朋友，頂多就是老公Junior，而Junior自己也被吳婉君退追，林萱瑜坦言：「老公覺得很難過很遺憾，但身為男生，他無法去問，覺得給彼此空間，我也不想勸他去關心。」林萱瑜對於「交惡」一頭霧水，略顯無奈表示，「也許她保護她自己，也可能是保護我，我不知道」，她坦言對於此事，她從沒問過吳婉君。

林萱瑜（圖）提到，自己應該被吳婉君取消追蹤IG超過1年。（記者陳奕全攝）林萱瑜（圖）提到，自己應該被吳婉君取消追蹤IG超過1年。（記者陳奕全攝）

被昔日好友刪除好友、退追蹤，林萱瑜今指出自己一開始是發現很久沒有吳婉君的動態跳出，才去查看，赫然發現兩人早就不是朋友，且她確定這些事都發生在家暴事件之前，所以跟吳婉君被家暴無關。

林萱瑜（圖）提到，自己應該被吳婉君取消追蹤IG超過1年。（記者陳奕全攝）林萱瑜（圖）提到，自己應該被吳婉君取消追蹤IG超過1年。（記者陳奕全攝）

林萱瑜只有私下問彼此的共同朋友，確定吳婉君在面臨家暴時，有很好的朋友在身邊，「這些事都是在家暴前的事，真的覺得問她很怪。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

