廖峻中風滿週年！兒爆氣列楊小姐「三宗罪」 揭老爸聽完流淚了

〔記者李紹綾／台北報導〕73歲廖峻去年三度中風倒下，沒想到住院期間，家裡沒開診斷證明，反倒是兒子廖錦德與老爸身邊的「密友助理」楊小姐先開戰，互撕戲碼比八點檔還精彩。昨（17日）剛好是廖峻倒下一週年，廖錦德深夜在臉書發出一篇長達3278字的聲明，把這一年來的冤屈一次噴發。

廖峻（右）已出院，目前能表達自己的想法。（翻攝自IG）

廖錦德透露，當初楊小姐告他恐嚇、妨害名譽，現在判決結果「不起訴」，法院認證他沒恐嚇。現在換廖錦德反擊，他控告楊小姐竊盜、妨害名譽及詐欺，目前還在審理中。他放話自己有憑有據：「我就等著法官判決！」

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針對楊小姐質疑「為什麼廖峻密碼只有她知道」，廖錦德直接冷笑反嗆，老爸就是個沒邊界感的人，誰在身邊就給誰。他痛批楊小姐趁老爸不省人事時，偷領帳戶30幾萬、開保險箱拿黃金戒指，連兩台車的牌照稅都盜刷老爸的卡，還理直氣壯說是「使用者付費」。

廖峻（左）中風滿週年，兒子廖錦德（右）曝家變內幕。（翻攝自臉書）

廖錦德更自曝，其實老爸手機定位他一直錄著，連誰拿走手機、誰認識老爸才8個月就自稱情同父子、誰拿了老爸40萬，他全都看在眼裡。

廖錦德在留言區也揭開一段心酸內幕。原來當年廖峻說孫子有天份，要贊助學費，後來廖錦德收入不穩想讓孩子停課，老婆私下傳訊向公公求助，結果這段對話被有心人士翻出來，抹黑他是「把老爸當ATM的啃老族」。他感嘆自己能力差讓家人受辱，但也強調：「我不是伸手牌，我沒有啃老！」

廖峻（右）中風滿週年，兒子廖錦德（左）曝家變內幕。（翻攝自臉書）

至於被指控傳簡訊跟老爸要房產，廖錦德澄清其實是大姊傳的。當時三姊弟為了阻止爸媽離婚，故意設下一個高門檻的條件想讓老爸「懸崖勒馬」，結果被截圖去頭去尾，變成他「不孝奪產」。

最令人欣慰的是，廖峻現在已經能清楚表達想法。廖錦德說，他把媒體報的內容唸給爸爸聽，老爸是「流著淚聽完」。當問到有沒有叫楊小姐找媒體、有沒有告白、有沒有叫她領錢，廖峻清醒後一律回答：「沒有。」

廖錦德最後感性喊話，就算老爸不完美、識人不清，但他依然以爸爸為榮：「他是我獨一無二的爸爸，希望他多留點時間陪陪真正的家人。」

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