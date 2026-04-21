台灣囝仔真棒！王彥程獨留休息室撿垃圾 韓球迷嚇歪：是天使嗎？

王彥程清理休息室的畫面，吸引4千多名網友按讚。（Sugi授權提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓職KBO韓華鷹隊的台灣投手王彥程最近在南韓掀起旋風，更被稱為「王女婿」、「台灣王子」，沒想到最近又多了新稱號叫「王天使」，因為最近一則球迷的影片在Threads上掀起討論，可看到王彥程留在休息室收拾、撿垃圾，被南韓球迷大讚「真的是寶物」。

韓球迷Sugi在場邊記錄下王彥程在韓華鷹休息室撿水瓶的畫面。（Sugi授權提供）

韓華鷹的女球迷「Sugi」（수기）最近被王彥程圈粉，她在Threads上發出多篇關於王彥程的貼文，其中一篇影片中，她指出：「在打完招呼之後，選手們都進去了，只有彥程留到最後，幫忙整理休息區，你真的是喔～」，Sugi還笑說：「我們已經拜倒在他的魅力之下了。」並稱呼他為「王天使」、「我們的寶物」。Sugi簡單接受本報採訪，透露所有韓華鷹的球迷都很努力為王彥程應援，很樂意與大家分享王彥程的美談。

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韓球迷Sugi發現王彥程在休息室收拾。（Sugi授權提供）

台灣網友紛紛喊話，「韓華的朋友啊，多買他的衣服」、「我們台灣小孩好令人驕傲」、「謝謝韓華鷹對彥程的照顧」、「這就是台灣囝仔」、「在日本學到的也帶去韓國了」。南韓網友則表示，「怎麼能善良成這樣？」、「怎麼會？怎麼會？這麼善良」、「彥程真的是天使啊」、「真的，我沒看過這樣的情景」、「天啊台灣大谷翔平在我們的隊裡」、「挖真的是王女婿啊」。

韓球迷Sugi已成為王彥程粉絲，稱呼他為「王天使」。（Sugi授權提供）

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