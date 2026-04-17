自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝霆鋒、張柏芝復合？ 網揪「共享衣櫃、限量潮玩」爆疑雲

謝霆鋒（右）近日為新專輯造勢，不是被追問和王菲是否倩變？就是被問是否和張柏芝復合。（翻攝自網路） 謝霆鋒（右）近日為新專輯造勢，不是被追問和王菲是否倩變？就是被問是否和張柏芝復合。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝霆鋒、王菲、張柏芝「三角糾葛」又出現最新版本了！近日，一場關於謝霆鋒與張柏芝「世紀大復合」的猜測，再度橫掃各大社群平台，有網友揪出從2025年底到2026年初的照片，發現兩人從共享衣櫃、限量潮玩、住同飯店…出現諸多巧合，讓這對早已離婚14年夫妻，再次成為媒體追問焦點。

傳聞源起於一件「迷彩外套」。有網友發現謝霆鋒於社群平台分享的滑雪照，竟穿著一件與張柏芝在機場穿的迷彩外套款式相同，用放大鏡比對之後竟發現，包括外套的迷彩紋路走向、領口磨損位置甚至細微褪色處…幾乎一樣木樣，忍不住驚呼：「這要不是同一件，我把螢幕吃了！」

此外，還有爆料指出，兩人在上海工作期間曾入住同飯店、同房型，並在非熱門打卡點的觀景台拍下姿勢高度相似的照片。更引人聯想的是，謝霆鋒曾曬出的限量潮玩，近期竟出現在張柏芝的居家Vlog中，而張柏芝還在鏡頭前還曖昧表示：「打算每天拿他一隻，直到拿完為止。」話裡神祕的「他」字，讓復合傳聞甚囂塵上。

不過，當媒體向前往香港大學演講的謝霆鋒求證時，他僅表示，這類傳聞「半年就來一次」，並明確宣告「回不去了」；而當現場學生提問如何讓「愛保鮮」時，他隨即抬起左手，大方露出手腕上那只已配戴26年，他與王菲熱戀時的定情物──卡地亞LOVE系列定情手鐲。

面對鋪天蓋地的揣測，張柏芝也在直播中翻了個白眼，笑嗆：「我缺的是牙刷，不是老公。」展現出對傳聞的極度不屑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中