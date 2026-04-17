謝霆鋒、張柏芝復合？ 網揪「共享衣櫃、限量潮玩」爆疑雲

謝霆鋒（右）近日為新專輯造勢，不是被追問和王菲是否倩變？就是被問是否和張柏芝復合。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝霆鋒、王菲、張柏芝「三角糾葛」又出現最新版本了！近日，一場關於謝霆鋒與張柏芝「世紀大復合」的猜測，再度橫掃各大社群平台，有網友揪出從2025年底到2026年初的照片，發現兩人從共享衣櫃、限量潮玩、住同飯店…出現諸多巧合，讓這對早已離婚14年夫妻，再次成為媒體追問焦點。

傳聞源起於一件「迷彩外套」。有網友發現謝霆鋒於社群平台分享的滑雪照，竟穿著一件與張柏芝在機場穿的迷彩外套款式相同，用放大鏡比對之後竟發現，包括外套的迷彩紋路走向、領口磨損位置甚至細微褪色處…幾乎一樣木樣，忍不住驚呼：「這要不是同一件，我把螢幕吃了！」

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此外，還有爆料指出，兩人在上海工作期間曾入住同飯店、同房型，並在非熱門打卡點的觀景台拍下姿勢高度相似的照片。更引人聯想的是，謝霆鋒曾曬出的限量潮玩，近期竟出現在張柏芝的居家Vlog中，而張柏芝還在鏡頭前還曖昧表示：「打算每天拿他一隻，直到拿完為止。」話裡神祕的「他」字，讓復合傳聞甚囂塵上。

不過，當媒體向前往香港大學演講的謝霆鋒求證時，他僅表示，這類傳聞「半年就來一次」，並明確宣告「回不去了」；而當現場學生提問如何讓「愛保鮮」時，他隨即抬起左手，大方露出手腕上那只已配戴26年，他與王菲熱戀時的定情物──卡地亞LOVE系列定情手鐲。

面對鋪天蓋地的揣測，張柏芝也在直播中翻了個白眼，笑嗆：「我缺的是牙刷，不是老公。」展現出對傳聞的極度不屑。

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