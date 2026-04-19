自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

JISOO親哥家暴鐵證藏USB！大嫂絕望發聲了：反正會被壓新聞

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近期韓網瘋傳，BLACKPINK成員JISOO的親哥哥金智勳（音譯）家暴妻子的消息，引發熱議。對此，疑似JISOO大嫂的受害者透過IG發出親筆信，坦言至今隱瞞不報的原因，是因為消極地想「反正也會被壓下去」，因此痛苦地忍到現在。

JISOO親哥哥金智勳被指控打老婆。（翻攝自IG、theqoo）JISOO親哥哥金智勳被指控打老婆。（翻攝自IG、theqoo）

這位受害者發文，透露在「theqoo」中上傳的親筆信是出自親戚之手，而電腦中指控遭到家暴、硬上的相關文件是她在今年1月初寫的。她透露，曾經帶著受害證據找上律師事務所，但對方說「沒有錄音文件，打官司要花很多錢、耗時又耗力」，建議她別與丈夫對簿公堂。她坦言，感覺天都要塌了，才意識到難怪丈夫每次要打她時，第一件事情就是把手機搶走。

「反正如果被揭露出來，也會被壓下去吧…」受害者變得自暴自棄，想說就這樣痛苦地活下去吧，沒想到收到另一位受害者的私訊，不過這部分會另外再說明。話鋒一轉，受害者稱，自己在不知道金智勳是明星哥哥的狀況下與他交往，是直到登記結婚後，金智勳與前妻生下的次女說：「妳長的好像XX阿姨！」她才去搜尋資料，也是這時候知道原來金智勳曾經外流性愛片，「我猜，他難道就是因為這樣才隱瞞身分嗎？」

疑似JISOO大嫂的受害者寫下親筆信，崩潰控訴。（翻攝自IG）疑似JISOO大嫂的受害者寫下親筆信，崩潰控訴。（翻攝自IG）

她透露，還有其他人知道金智勳罄竹難書的惡行，不過她很擔心金智勳會不會又拿錢封口，因此心情亂糟糟的。受害者透露，其他相關證據資料都已經存在USB，「最後，真的很抱歉把事情鬧得這麼大，也很抱歉，為無辜的人帶來困擾，真的非常對不起。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中