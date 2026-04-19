JISOO親哥家暴鐵證藏USB！大嫂絕望發聲了：反正會被壓新聞

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近期韓網瘋傳，BLACKPINK成員JISOO的親哥哥金智勳（音譯）家暴妻子的消息，引發熱議。對此，疑似JISOO大嫂的受害者透過IG發出親筆信，坦言至今隱瞞不報的原因，是因為消極地想「反正也會被壓下去」，因此痛苦地忍到現在。

JISOO親哥哥金智勳被指控打老婆。（翻攝自IG、theqoo）

這位受害者發文，透露在「theqoo」中上傳的親筆信是出自親戚之手，而電腦中指控遭到家暴、硬上的相關文件是她在今年1月初寫的。她透露，曾經帶著受害證據找上律師事務所，但對方說「沒有錄音文件，打官司要花很多錢、耗時又耗力」，建議她別與丈夫對簿公堂。她坦言，感覺天都要塌了，才意識到難怪丈夫每次要打她時，第一件事情就是把手機搶走。

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「反正如果被揭露出來，也會被壓下去吧…」受害者變得自暴自棄，想說就這樣痛苦地活下去吧，沒想到收到另一位受害者的私訊，不過這部分會另外再說明。話鋒一轉，受害者稱，自己在不知道金智勳是明星哥哥的狀況下與他交往，是直到登記結婚後，金智勳與前妻生下的次女說：「妳長的好像XX阿姨！」她才去搜尋資料，也是這時候知道原來金智勳曾經外流性愛片，「我猜，他難道就是因為這樣才隱瞞身分嗎？」

疑似JISOO大嫂的受害者寫下親筆信，崩潰控訴。（翻攝自IG）

她透露，還有其他人知道金智勳罄竹難書的惡行，不過她很擔心金智勳會不會又拿錢封口，因此心情亂糟糟的。受害者透露，其他相關證據資料都已經存在USB，「最後，真的很抱歉把事情鬧得這麼大，也很抱歉，為無辜的人帶來困擾，真的非常對不起。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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