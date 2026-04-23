看到「4」別怕！專家曝武財神生日6大吉兆

命理專家提醒，武財神生日當天，若身邊出現以下「6大開運徵兆」，代表財神爺正帶著金庫鑰匙向你招手。圖為西螺廣福宮武財神趙公明。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆3月15日（國曆5月1日）是武財神趙公明（趙元帥）的生日，傳說祂謀財公正、樂善好施，因此，祂的誕辰也被民間視為重要的求財日。但如何在「第一時間」接住財運？

對此疑慮，星座塔羅牌專家小孟老師加碼「徵兆」雷達系統，透露武財神生日當天，若身邊出現以下「6大開運異象」，代表財神爺正帶著金庫鑰匙向你招手，只要留意並接住好運，有望在下半年翻轉運勢、富貴入庫！

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1.夢到鳥：代表喜鵲即將飛來，好事臨門、財氣旺盛，有中大樂透機會。

2.夢到雨：代表接財水、你要發了。記住，雨越大＝財水愈多！

3.左眼皮上方不斷跳動：古云「左跟跳財、右眼跳災」。

4.連續看到「4」這個數字：數字4在東方雖因音似「死」有不吉祥的喻意，但在西方代表4大元素「風火水土」，有四方俱足、萬事圓滿之意，更代表著「偏財運」很強。

5.臉上又油又亮：顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，有望中大獎。

6.看見很多青蛙＆蟾蜍：代表帶財。古人認為青蛙與蟾蜍出入之地，多為風水很好的地方。很多風水開運用品，都用蟾蜍咬錢幣代表大吉。

☆民俗說法僅供參考☆

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