14年後再翻紅 何潤東沒演《逐玉》代言數狠甩男女主

何潤東（紅色箭頭）以《楚漢傳奇》當中項羽角色替蘇超「宿遷隊」加油。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國古裝劇《逐玉》爆紅，意外連帶讓何潤東人氣攀升。何潤東雖然沒有演出《逐玉》，但因為張凌赫造型被網友嘲笑是「粉底液將軍」，有人翻出何潤東在《楚漢傳奇》中飾演項羽一角和張凌赫比較，何潤東也隔空沾光。廠商還請他以項羽扮相，在江蘇省城市足球聯賽（簡稱蘇超）替足球隊助陣。

張凌赫在《逐玉》飾演武安侯謝征。（資料照，愛奇藝國際站提供）

項羽老家在江蘇省宿遷市，廠商邀請何潤東以項羽扮相替「宿遷隊」加油。何潤東穿著復刻劇中1：1項羽盔甲現身，並以「霸王回歸」為口號，率領球隊出征，還坐車巡場，威風十足，最終宿遷隊成功奪勝。

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何潤東看見1：1復刻項羽盔甲開心緊抱。（翻攝自微博）

何潤東在2012年在《楚漢傳奇》當中飾演項羽一角，與飾演劉邦的陳道明同台尬戲。劇中的何潤東以「戰損版」形象著稱，滿臉鬍渣和血跡的他在螢幕上看起來霸氣十足，沒想到14年後又再度意外因《逐玉》翻紅，短時間內更漲粉百萬，被戲稱「古代最強武將代言人」。

根據中國社群平台統計，沒演出卻因《逐玉》翻紅的何潤東，半個月拿下7個代言，比《逐玉》男主角張凌赫、女主角田曦薇還多，算是最大受益者。

何潤東在《楚漢傳奇》中的項羽扮相被稱為「古代最強武將代言人」。（翻攝自微博）

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