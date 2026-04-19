傳奇AV女優引退17年復出！小澤菜穗不忍了揭內幕：想從媽媽做回女人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本傳奇AV女優小澤菜穗在引退17年後決定復出，震驚所有老司機們。在復出之後幾乎沒有接受訪問的小澤菜穗，日前接受日本媒體專訪，罕見透露復出關鍵主因以及女兒的態度。

小澤菜穗就算年過40歲，身材容貌都十分姣好。（翻攝自X）

根據《日刊SPA!》的報導，小澤菜穗在2002年出道、2007年宣布引退，2024年卻宣布復出，被日媒稱呼是「傳奇女優」，小澤菜穗不敢當，稱能夠當上AV女優更像是獲得的機會。被問到為什麼才5年就引退？小澤菜穗坦言，其實自己已經很想趕快當上媽媽、有小孩，結果在引退的隔年女兒就出生了，從此之後就把孩子當作第一優先，作為母親是最重要的事。

請繼續往下閱讀...

她在引退之後，沒有使用任何的社群平台，全心全意照顧孩子，也積極參與女兒的活動，與其他家長交流。雖然她曾經擔心AV女優的過往會為她帶來困擾，不過小澤菜穗轉念一想，認為如果因為害怕而自我封閉反而不好，所幸她擔心的事情都沒有發生，附近的人都非常溫柔。

至於為什麼決定復出？小澤菜穗表示，在女兒的義務教育結束之際，母親這個角色漸漸退場，「女兒讀到了高中，開始有了自己的世界，慢慢的離開父母。那時候我大概三分真、七分假的開玩笑說『要不要乾脆復出啊？』問周圍的人，但老實說我沒想過我能找到工作，畢竟我也有年紀了。」

小澤菜穗希望能夠做回女人。（翻攝自X）

小澤菜穗分享，其實在育兒的過程中，幾乎都忘了性生活這件事情，是到了孩子長大了之後，才又開始以一個女人的身分思考性這件事情，「我40歲之後，心想我作為一個女人是否結束了？難道我沒有慾望了嗎？在這個自由自答當中，我突然覺得好寂寞。」

對於復出，小澤菜穗知道一定會反應兩極，不過這畢竟是她的人生，但始終在意的只有女兒的看法。小澤菜穗表示，「我女兒現在也已經是大人了，就算知道，也不一定會告訴我，復出前我告訴她：『我要好好享受自己的人生。』女兒說：『有什麼關係，畢竟妳是個特別的媽媽』。」

小澤菜穗稱母女倆感情很好，她從補習班老師那邊聽說，女兒稱「我的媽媽是個堅強的人，不管遇到什麼事情都能迎刃而解」，讓小澤菜穗淚崩，她沒想到女兒會如此尊重她的決定，「我真的想跟我女兒說聲謝謝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法