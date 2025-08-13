BL男神瞞另一半「開房間」 前女友酒醉吐驚人秘密

王君豪（左）、成晞（右）帶著愛犬Jessi與豆皮跑通告宣傳新戲。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王君豪、成晞主演BL劇《秘密關係Secret Lover》，昨（12日）分別帶愛犬 Jessi Wang 與豆皮跑通告，一整天下來毛孩們配合度極高，讓兩人直呼：「表現滿分！」同時也許願未來能與愛犬一起拍廣告。成晞盼能代言汽車、帶豆皮兜風，並邀請王君豪與Jessi 一同上車。

王君豪向大家介紹Jessi的中文名為「王麗雅」。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係Secret Lover》開播以來深受海內外粉絲喜愛，王君豪、成晞組成「拓晞CP」，幾乎每集都有超甜吻戲，被譽為「火箭式進展」BL作品。昨晚播出的第5集，成晞竟背著王君豪與前女友到飯店「開房」，王君豪當場大受打擊，但得知暖心真相後，才理解成晞的心意，並從醉酒的前女友口中意外聽到隱藏已久的秘密。

成晞（左）看到王君豪的女兒Jessi Wang上前索吻玩自拍。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係Secret Lover》首集的中、英字幕版在GTV DRAMA八大劇樂部YouTube上架後，累積觀看數突破180萬。海外成績同樣亮眼，在GagaOOLala拿下第3名，於愛奇藝國際站的北美、越南、泰國等地區也持續挺進TOP5。王君豪說：「沒想到會有這麼熱烈的迴響，我覺得我們還能更好，希望大家多多留言、分享影片，敲碗粉絲見面會。」成晞也表示感受到海外粉絲增加，感謝大家一路陪伴，並笑說：「家的支持我都有收到，也感謝君豪讓我有變成世界巨星的感覺！」

成晞帶著豆皮上通告，毛孩的超高配合度讓他超自豪。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

王君豪、成晞昨帶著愛犬跑通告，兩人從讀本時就開始培養默契，經常相約遛狗。成晞透露，王君豪的毛孩 Jessi Wang（中文名王麗雅）有「公園雷達」：「上次出門，我們還在討論要不要去公園，結果Jessi Wang一出門就直奔右邊，我查地圖才發現那方向就是公園。」

王君豪（右）、成晞在《秘密關係Secret Lover》確認彼此心意後發生關係。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

王君豪也對Jessi相當自豪，昨有通告必須挑戰不少任務，王君豪說：「其實我已經預想到一些指令她不會做，不過她是自由的小美女，所以沒關係，我喜歡她這樣做自己，不喜歡她委屈自己。」他甚至為了Jessi準備民族風披風亮相，強調：「我希望她看起來有高貴的感覺，而且她怕冷啦。」王君豪更期盼未來能與Jessi一起代言「親子裝」，穿上同款一起上街。

王君豪（左）在《秘密關係Secret Lover》發現成晞（右）與前女友從飯店步出而大受衝擊。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

成晞則因擔心愛犬豆皮怕熱，沒有特別準備服裝，但很滿意豆皮上通告的表現，直呼：「能和豆皮一起工作真的非常幸福！」身為豆皮爸爸，成晞許願：「希望之後可以跟豆皮拍汽車廣告，還可以載他出去玩，我會拿地圖給他看，他選哪裡我們就去哪，也誠摯邀請君豪與王麗雅上車喔！」

王君豪（左）、成晞（右）在《秘密關係Secret Lover》確認彼此心意後發生關係。（《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

《秘密關係Secret Lover》每週二晚間7點在GTV DRAMA八大劇樂部的YouTube頻道上架，首集開放免費觀看，海外播出平台與作品資訊可參考官方IG，日本預計9月12日播出；由王君豪所屬男團「BUGVEL」演唱的片頭曲《青春盛開的浪漫》、成晞參與詞曲創作的《FADE AWAY》、兩人合唱的《Sometimes》等OST歌曲已在全台各大音樂平台上架。

