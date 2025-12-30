自由電子報
娛樂 最新消息

林俊傑23歲超嫩女友婚紗流出 驚人家世曝光繼承龐大遺產

網紅七七去年為了工作拍攝婚紗。（翻攝IG）網紅七七去年為了工作拍攝婚紗。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲的金曲歌王「JJ」林俊傑，昨晚高調認愛23歲的中國女網紅「七七」，「七七」的背景身份也引來各界好奇，網傳模特兒出身的七七是正港的白富美，繼承了母親留下的龐大遺產。事實上，昨天JJ曬出與女友及父母一家四口的慶生合照，七七就背著要價台幣80萬元的精品冰淇淋晚宴包掀起討論。

本業是網紅的「七七」外型亮麗，她的IG擁有近20萬粉絲，近年已經轉為私人帳號。至於小紅書同樣很久沒有更新，她在自介透露在紐約、西雅圖以及東京生活，對於工作看來更是佛系，更新全看心情，她表示：「不接廣告，不賺錢，不約拍，不私信，祝大家平安快樂幸福健康。」

網紅七七與林俊傑傳出緋聞多時。（翻攝IG）網紅七七與林俊傑傳出緋聞多時。（翻攝IG）

「七七」去年才在小紅書曬出工作時拍攝的婚紗照，興奮表示：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，就為自己穿一次婚紗吧。」有粉絲誇讚「七七」美得像AI一樣，她看了則回應「嗯嗯我是」，對自己的美貌頗有自信。

林俊傑帶著七七見爸媽，七七身上揹的包包要價不斐。（翻攝自IG）林俊傑帶著七七見爸媽，七七身上揹的包包要價不斐。（翻攝自IG）

網傳「七七」的家世背景非常顯赫，父親是中國上市公司的老闆，她更繼承母親留下的龐大遺產，在日本東京、美國紐約、西雅圖等城市都有房產，還傳出JJ去日本旅遊就是住在女友的豪宅。

點圖放大body

