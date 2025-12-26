自由電子報
娛樂 音樂

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕新生代歌手王ADEN近日在校園演唱時，一名女學生突然衝上台跳舞，他當場臭臉蹲地拒唱，事後再釋出現場影片直言「傻眼中」、「同學衝上台我就被影響到」，連日遭大批網友質疑「公審未成年」，更波及多場跨年演出遭取消。對此，一名自稱該校學生的家長，近日還原校園演唱當天的「大跳真相」，坦言這才是真正引爆家長反彈與抵制聲浪的關鍵。

隨著王ADEN校唱爭議持續延燒，一名自稱該校的學生家長便還原當天狀況，他透露孩子返家後主動提及此事，並指出女學生上台並非臨時起意，而是「依照老師指示行動」，直言事件本質其實是「2個成年人之間的處理問題」，不該單方面將責任聚焦在學生身上。

王ADEN校唱時臭臉拒唱以示抗議，一連串行徑遭外界質疑霸凌女學生。（組合照，翻攝自IG）王ADEN校唱時臭臉拒唱以示抗議，一連串行徑遭外界質疑霸凌女學生。（組合照，翻攝自IG）

該名家長也質疑，藝人受邀進入校園屬於工作性質，「不是來承接情緒的」，即便臨場狀況影響演出，也不應以情緒化方式回應，尤其王ADEN事後更將剪輯畫面上傳並加註文字說明，容易被外界解讀為將責任導向女學生，間接引發網路公審，讓事件快速失控。

家長進一步指出，該名女學生事後已主動道歉，並透過多個社群平台表達歉意，反觀事件中其他成人角色，包括現場老師與藝人本人，卻未明確對外說明或致歉，導致「最後只剩孩子一個人承擔壓力」，這才是真正引爆家長反彈與抵制聲浪的關鍵。

