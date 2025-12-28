《苦盡柑來》哈洗大叔現身六合夜市！路邊嗑美食配台灣啤酒「瞬間變台客」

崔代勳（左圖右）與友人現蹤六合夜市，路邊吃美食配台灣啤酒，絲毫沒有明星的架子。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓年度重磅頒獎典禮「AAA」Asia Artist Awards迎來10週年，今年更首度移師台灣高雄世運登場，其中人氣戲劇《苦盡柑來》演員群來台成為焦點，飾演「哈洗大叔」的崔代勳不僅首度受邀就抱回Scene Stealer獎，更被直擊私下現身高雄六合夜市大啖台灣小吃，從紅毯一路吃到夜市，畫面曝光瞬間引爆話題。

崔代勳在活動期間情緒藏不住，首次參加 AAA 就以英文幽默向現場打招呼，還笑著向台下喊「謝謝高雄」，親和力十足。有趣的是，正當崔代勳不負眾望一舉拿下Scene Stealer獎時，同劇的男主角朴寶劍立刻拿出手機記錄這一刻，演員們的好感情讓全場笑聲不斷。

不過，台灣粉絲更驚喜的，莫過於崔代勳在行程空檔走進六合夜市，不僅被拍到桌上擺滿烤青椒串、烤肉串、烤魷魚與一大盤炒蝦子，還入境隨俗配上台灣啤酒，毫無明星架子。同行友人也分享此行照片，形容這趟高雄之旅「充滿新鮮感與浪漫！」崔代勳接地氣的夜市行程，也被網友戲稱「最懂玩的AAA得獎男星」、「論台灣啤酒的強大，韓國巨星瞬間變台客。」

