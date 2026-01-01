才唱過大巨蛋...《阿美阿美》民歌手王夢麟爆出酒駕 認了「心存僥倖」

王夢麟傳出涉嫌酒駕。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕71歲的資深民歌手王夢麟，去年11月22日才和眾多民歌手登上大巨蛋參加民歌高峰會演唱會，他的代表歌曲很多，像是《阿美阿美》、《廟會》等，沒想到今（1日）新年第一天，卻傳出他前幾天涉嫌酒駕；被問到為何會發生酒駕，他直言近期因為要開新節目，壓力太大沒睡好，也提到為何會發生身體殘留酒精值。

12月29日清晨6點多，王夢麟發生酒駕行經，右前車頭先撞到路邊環保局清潔人員使用的手推車，隨後再衝撞同側路燈桿，清潔員未受傷，但王夢麟酒測值0.73毫克／公升，警方偵訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

王夢麟回應本報記者時，認了當下「心存僥倖」，但也解釋是因為近期要開一個新節目，身心壓力比較大，前一晚和幾位友人一起喝了威士忌，回去後又太累就睡覺了，原以為隔天早上起床酒精應該退了，加上肚子很餓，想開車出去覓食，他坦言：「我是有點僥倖。」以為應該沒事了，不料一到轉彎路口就撞上清潔人員的推車，所幸沒有撞到人，他已去警局做了筆錄，也對自己錯誤行為向社會大眾道歉。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

