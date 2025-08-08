晴時多雲

娛樂 電視

羅美玲弟「燒日曆」租屋處引爆大火！房東震怒趕出門

〔記者蕭方綺／台北報導〕今是父親節，羅美玲忙著彩排舞台劇《明星養老院》，戲裡飾演資深追星族兼養老院總管，戲外她談到爸媽在她小時候離異，爸爸獨自帶著她與弟弟到台北工作。一個大男人不知道怎麼照顧孩子，只能把他們鎖在租來的屋子裡，等下班再帶他們去吃飯。

羅美玲小時候真的很皮，姊弟倆關在屋裡到處找東西玩，玩爸爸的吉他玩到弦都玩斷，畫牆壁也畫到完全沒有空隙，後來玩日曆，一張一張撕、一張一張燒，沒想到看到火太大，緊張得把棉被蓋在火上，反而引發大火，房東氣到趕他們走，爸爸只好帶著他們兩個回到山上。

羅美玲正在排練《明星養老院》。（金星文創提供）羅美玲正在排練《明星養老院》。（金星文創提供）

羅美玲說：「儘管如此，爸爸還是很認真的照顧我們。」他們家在山上，路太陡，每次爸爸騎野狼125載他們回家，弟弟坐前面的油箱上，她坐後座又沒有扶手，每次騎到最後三百公尺，路陡到她總是從機車後座直接滑到地上，只好跟在後面跑回家，問爸爸怎麼把她丟在那裡，爸爸懊惱地說，「車子太老不能停，一停就會熄火啦！」

羅美玲說爸爸年輕的時候也有明星夢，還考到歌星證，後來羅美玲歌唱比賽奪冠、準備追逐星夢時，爸爸大力支持，可惜第一次發片沒闖出成績，只能連夜收拾行李回到部落。羅美玲記得回家那天的星空特別漂亮，看到爸爸，她說：「對不起！讓你失望了！」沒想到爸爸回：「沒有，這不算失敗，你還這麼年輕！」給她很大的空間、讓她盡情發揮，堅持至今。

羅美玲與爸爸感情很好。（羅美玲提供）羅美玲與爸爸感情很好。（羅美玲提供）

現在自己成了三個孩子的媽，羅美玲更能體會當年爸爸單親帶著他們的心情，每次跟爸爸講電話都「愛你」、「愛你」說個不停，也經常回部落看爸爸。老公Terry的爸爸已經過世，直接把岳父當爸爸，每次回去都幫他剪髮刮鬍做造型，翁婿感情融洽。唯一讓羅美玲傷腦筋的是爸爸很喜歡教小孩一些有的沒的，好比唱歌，明明是「山南～山北～」，她爸爸就要唱「山你老師 山你老北」，羅美玲嚇得制止說，「爸！這裡有小孩啦！」

舞台劇《明星養老院》將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，售票請洽udn售票網。

