中共向台灣影視招手！業界看穿是騙局：根本是放屁

在鄭習會之後，中共推出「惠台十項措施」，其中第九項特別針對影視產業。（資料照，國民黨提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕在鄭習會之後，中共推出「惠台十項措施」，其中第九項（註）特別針對影視產業，盼促進兩岸影視發展。對此，一名業界人士今天（12日）直呼是老調重彈，「聽他在放屁！」更諷刺演藝圈某些同行，「所有企業都在撤出中國，只有演藝圈要前進，真的是很聰明，獨樹一格。」

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這位業界人士在影視圈工作多年，曾多次獲得金獎肯定，被問到此次中共向台灣影視業招手一事，他不屑地說：「十幾年前就玩過一次了，馬英九執政的時候也是這樣，沒什麼特別！」

過去中國方面也曾經找他赴中發展，只是當時光是拍攝校園片，講到「自由」二字，對方就急得跳腳。他認為，十幾年前，中共開放拍攝的題材都已經偏八股，「那你期待已經變成皇帝的習近平會讓出多少言論空間」，尺度勢必比2012年還要緊縮。

吳慷仁主演的中劇《危險關係》最近開播。（資料照，愛奇藝國際站提供）

這位業界人士也沒打算前往中國發展，直言「我幹嘛去，去剛好被他們當台獨份子（抓起來）。」對於吳慷仁主演的中劇《危險關係》最近開播，業界人士坦言，雖然沒有看吳慷仁在中國的作品，也不知道因為這部劇能讓他獲利多少，「但你去就是要被人家羞辱」，要去適應對方競爭場的遊戲規則。

不過他認為，惠台政策對某一些年輕影視從業人員還是有用的，他也尊重大家的選擇。不過業界人士提醒，此次鄭習會的結果，帶回來的或許不是「利多」，而是「警訊」，「香港當年的電影業人才就是這樣吸乾的。」

註：九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在中國衛視頻道和網絡視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與中國微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保存傳承與創新發展。

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