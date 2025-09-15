晴時多雲

娛樂 最新消息

吳奇隆當年分手蔡少芬有苦衷 情變真正原因惹鼻酸

吳奇隆曾與女演員蔡少芬譜出戀情，可惜兩人戀情僅維持3年就分手。（翻攝自微博）吳奇隆曾與女演員蔡少芬譜出戀情，可惜兩人戀情僅維持3年就分手。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕當年以偶像團體「小虎隊」當中隊長「霹靂虎」身分成功出道的吳奇隆，歌而優則演的他曾與女演員蔡少芬譜出戀情，可惜的是兩人戀情僅維持3年就分手。資深媒體人許聖梅上《命運好好玩》時爆料，蔡少芬曾經痛訴與吳奇隆分手的真正原因，兩人也都因為分手而痛苦許久。

許聖梅指出，吳奇隆和蔡少芬的感情只能用「在錯的時間遇到對的人」形容。吳奇隆17歲因家裡生意失敗負債累累，只得出來擺地攤，幫忙賺錢，為了加快還債的速度吳奇隆在童安格引薦下踏入演藝圈，成為小虎隊一員。

蔡少芬童年父母離異，一起生活的母親又嗜賭成性。（翻攝自微博）蔡少芬童年父母離異，一起生活的母親又嗜賭成性。（翻攝自微博）

蔡少芬命更苦，童年父母離異，她和哥哥跟著母親生活，但母親好賭，欠下鉅額賭債，蔡少芬出道完全就是為了要幫媽媽還債，直到2000年蔡少芬真的無法負荷母親欠下的債務，只好與母親脫離關係。蔡母到2003才成功戒賭，母女重歸於好。

吳奇隆和蔡少芬剛認識時尚未擦出愛情火花，且蔡母從蔡少芬10幾歲就逼她去選美，接著又急著把她推給香港富商劉鑾雄。劉鑾雄雖然幫了蔡少芬不少忙，不過也讓外界對兩人關係指指點點。

吳奇隆少年時期家中欠下巨額債務，只好出門擺地攤。（翻攝自微博）吳奇隆少年時期家中欠下巨額債務，只好出門擺地攤。（翻攝自微博）

1999年吳奇隆跟蔡少芬又有機會合作，兩人一起拍攝《創世紀》，之後傳出戀情。交往3年後，爆出分手消息，問起原因，當初蔡少芬只說：吳奇隆個性太沉悶，有事都憋在心裡不說，不喜歡和他人分享心事；蔡少芬個性恰恰相反，什麼事都喜歡分享。兩人都在香港時還挺有話講，吳奇隆到中國工作後，就像斷了線的風箏，無消無息，讓蔡少芬傷心痛苦。

其實，蔡少芬與吳奇隆戀愛期間，因為蔡母欠債過多，經常出面開記者會強調已與母親切斷關係，讓吳奇隆受不了。如果撇除家人的因素，其實吳奇隆和蔡少芬是相愛的，無奈彼此各有家庭問題。還好現在蔡少芬跟吳奇隆都各自找到自己的幸福。

點圖放大header
點圖放大body

