晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘60》戲后入圍名單公布！楊謹華3度對決柯佳嬿 《影后》就有3人入圍

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60今揭曉入圍名單，戲劇類女主角是兵家必爭之地。楊謹華毫無意外帶著夯劇《影后》「周凡」的非凡氣勢，重回金鐘戲后候選人名單之一，但她3度碰上《童話故事下集》的老對手柯佳嬿，過去兩次碰頭，楊謹華都敗北，這次鹿死誰手讓人相當期待。

楊謹華毫無意外帶著夯劇《影后》的非凡氣勢重回金鐘戲后候選人。（資料照，記者王文麟攝）楊謹華毫無意外帶著夯劇《影后》的非凡氣勢重回金鐘戲后候選人。（資料照，記者王文麟攝）

柯佳嬿已是金鐘戲后。（資料照，記者潘少棠攝）柯佳嬿已是金鐘戲后。（資料照，記者潘少棠攝）

此外，一起入圍的還有《影后》同場的謝盈萱、因「史艾瑪」一角爆紅的新生代演員林廷憶，以及《化外之醫》張鈞甯、曾沛慈《太太太厲害》，由誰奪走「影后」，肯定是這本屆金鐘最大看點。

對於入圍，楊謹華直呼太開心了，「尤其我們《影后》能受到這麼多肯定，好幸福，謝謝評審、謝謝導演、謝謝演員們、謝謝劇組每一位，100個謝謝、1000個謝謝、10000個謝謝！」謝盈萱也認為能夠看到《影后》劇組得到這麼大的肯定相當興奮，尤其是嚴藝文自己入圍了三項，「我感覺今年要跟著她投資了，沾點旺氣。」而林廷憶表示自己能因為影后這部戲被大家看見已經非常感激了，期待典禮當天與大家相聚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中