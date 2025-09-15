金鐘60》戲后入圍名單公布！楊謹華3度對決柯佳嬿 《影后》就有3人入圍

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60今揭曉入圍名單，戲劇類女主角是兵家必爭之地。楊謹華毫無意外帶著夯劇《影后》「周凡」的非凡氣勢，重回金鐘戲后候選人名單之一，但她3度碰上《童話故事下集》的老對手柯佳嬿，過去兩次碰頭，楊謹華都敗北，這次鹿死誰手讓人相當期待。

楊謹華毫無意外帶著夯劇《影后》的非凡氣勢重回金鐘戲后候選人。（資料照，記者王文麟攝）

柯佳嬿已是金鐘戲后。（資料照，記者潘少棠攝）

此外，一起入圍的還有《影后》同場的謝盈萱、因「史艾瑪」一角爆紅的新生代演員林廷憶，以及《化外之醫》張鈞甯、曾沛慈《太太太厲害》，由誰奪走「影后」，肯定是這本屆金鐘最大看點。

請繼續往下閱讀...

對於入圍，楊謹華直呼太開心了，「尤其我們《影后》能受到這麼多肯定，好幸福，謝謝評審、謝謝導演、謝謝演員們、謝謝劇組每一位，100個謝謝、1000個謝謝、10000個謝謝！」謝盈萱也認為能夠看到《影后》劇組得到這麼大的肯定相當興奮，尤其是嚴藝文自己入圍了三項，「我感覺今年要跟著她投資了，沾點旺氣。」而林廷憶表示自己能因為影后這部戲被大家看見已經非常感激了，期待典禮當天與大家相聚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法