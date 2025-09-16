勞勃瑞福巨星謝幕 曾經歷喪子之痛仍堅強走完89年

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢傳奇影星勞勃瑞福（Robert Redford）在家辭世，享壽89歲。回顧他一生有過兩段婚姻，曾遇上長子「猝死」，卻只能默默承受，從而在扮演別人的演藝生涯中默默療傷。

勞勃瑞福享壽89歲，留下不朽傳奇。（翻攝自IMDb）

勞勃瑞福在與第一任妻子羅拉結褵27年後，於1985年離婚，之後和巴西女星桑妮亞布烈嘉交往，直到2019年和席碧兒薩嘉斯結婚，就此定下終身。

勞勃瑞福當時低調再婚，迎娶交往愛情長跑13年的德國藝術家女友席碧兒薩嘉斯，當時婚禮現場只有約30名親友觀禮，席碧兒薩嘉斯也小他20歲，是標準「老少配」夫妻。

一生演過無數作品的勞勃瑞福，真實人生卻有些坎坷，最讓他放心不下的莫過於4名子女，他曾坦言「大家以為我生活得順遂，實際上非常難熬」。

勞勃瑞福一生演過無數電影。（翻攝自IMDb）

由於他在23歲那年，登上百老匯舞台劇《The Highest Tree》，長子史考特才滿10週，卻在某天晚上因「嬰兒猝死症」過世，多年後提及此事，曾坦言「當時太年輕，才拿下第一個演藝工作，只能責怪自己，傷痕很難癒合。」

沒想到勞勃瑞福的次子傑米提早出生，一出生就罹患呼吸道重症，雖然好不容易撐下來，到了青少年又罹患腸道疾病，之後又因肝衰竭接受肝臟移植手術，讓勞勃瑞福歷經人生最難熬的時期。

