除夕悄帶陳漢典見家長！Lulu爸媽曝準女婿印象 喊話好好照顧她
〔記者林欣穎／台北報導〕Lulu、陳漢典昨（11）日拋出結婚震撼彈，消息曝光後眾人紛紛送上祝福，不過兩人戀情瞞得深，有不少好友都說是當天才知情，而昨也有媒體到Lulu台中老家採訪Lulu的爸媽，兩人皆表示是看新聞才知道女兒要結婚。
Lulu與爸爸黃路家翔。（資料照，記者胡舜翔攝）
Lu爸透露今年除夕時，Lulu就曾把陳漢典帶回家見過家長，而事實上，Lulu爸媽過去也曾上過節目《綜藝大熱門》，Lu爸與陳漢典還有一起上過Lulu的YT節目；Lu媽則稱讚陳漢典對長輩有禮貌、對女兒很體貼。
Lu媽（左）透露女兒婚訊也是看新聞才知。（翻攝自臉書）
至於兩人預計在明年1月辦婚禮，Lu媽說婚禮應該會在台北舉辦，也打算辦一次就好，Lu爸則不忘叮嚀陳漢典要好好照顧Lulu，「祝福你們幸福美滿、百年好合、一生一世，永遠愛著我的女兒」；而吳宗憲過去曾承諾要包出200萬紅包，Lu媽也幽默表示她等著看。
