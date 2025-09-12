晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

除夕悄帶陳漢典見家長！Lulu爸媽曝準女婿印象 喊話好好照顧她

〔記者林欣穎／台北報導〕Lulu、陳漢典昨（11）日拋出結婚震撼彈，消息曝光後眾人紛紛送上祝福，不過兩人戀情瞞得深，有不少好友都說是當天才知情，而昨也有媒體到Lulu台中老家採訪Lulu的爸媽，兩人皆表示是看新聞才知道女兒要結婚。

Lulu與爸爸黃路家翔。（資料照，記者胡舜翔攝）Lulu與爸爸黃路家翔。（資料照，記者胡舜翔攝）

Lu爸透露今年除夕時，Lulu就曾把陳漢典帶回家見過家長，而事實上，Lulu爸媽過去也曾上過節目《綜藝大熱門》，Lu爸與陳漢典還有一起上過Lulu的YT節目；Lu媽則稱讚陳漢典對長輩有禮貌、對女兒很體貼。

Lu媽（左）透露女兒婚訊也是看新聞才知。（翻攝自臉書）Lu媽（左）透露女兒婚訊也是看新聞才知。（翻攝自臉書）

至於兩人預計在明年1月辦婚禮，Lu媽說婚禮應該會在台北舉辦，也打算辦一次就好，Lu爸則不忘叮嚀陳漢典要好好照顧Lulu，「祝福你們幸福美滿、百年好合、一生一世，永遠愛著我的女兒」；而吳宗憲過去曾承諾要包出200萬紅包，Lu媽也幽默表示她等著看。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中