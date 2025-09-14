挺過癌症4期…唐玲再爆健康亮紅燈

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星唐玲2019年罹患胃癌4期，歷經8次化療及切除三分之二胃部手術；2022年病情復發，癌細胞轉移至子宮及卵巢，再度接受摘除手術。挺過重重考驗的她近日在社群發文，透露自己血糖指數已達糖尿病前期，健康再度亮起紅燈。

唐玲面對癌症與糖尿病前期雙重挑戰，分享心路歷程盼粉絲維持正能量互動。（翻攝自臉書）

唐玲坦承，雖然外界看到的是她努力保持美麗、積極生活的一面，但實際上「四期癌症倖存者」的她，這些年從未鬆懈過，回診追蹤、輔助治療、復健、心理調適樣樣不落，才支撐自己繼續往前。她希望活得健康漂亮，給同樣努力的人力量，也為自己打氣。

請繼續往下閱讀...

她感嘆，經過大病之後身體已不可能完全回到從前。因胃部大範圍切除，導致食物快速進入小腸，產生「胃傾倒症候群」與胰島素阻抗，使血糖難以穩定。

唐玲挺過胃癌4期後再曝血糖失控新挑戰。（翻攝自臉書）

唐玲坦言，自己一邊面對癌症後遺症，一邊還要接受糖尿病前期的挑戰，心情一度跌入谷底，不過她也強調，仍希望能在平台維持正能量與粉絲互動，分享心路歷程並獲得大家回應，成為彼此的支持力量。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法