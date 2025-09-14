晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

挺過癌症4期…唐玲再爆健康亮紅燈

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星唐玲2019年罹患胃癌4期，歷經8次化療及切除三分之二胃部手術；2022年病情復發，癌細胞轉移至子宮及卵巢，再度接受摘除手術。挺過重重考驗的她近日在社群發文，透露自己血糖指數已達糖尿病前期，健康再度亮起紅燈。

唐玲面對癌症與糖尿病前期雙重挑戰，分享心路歷程盼粉絲維持正能量互動。（翻攝自臉書）唐玲面對癌症與糖尿病前期雙重挑戰，分享心路歷程盼粉絲維持正能量互動。（翻攝自臉書）

唐玲坦承，雖然外界看到的是她努力保持美麗、積極生活的一面，但實際上「四期癌症倖存者」的她，這些年從未鬆懈過，回診追蹤、輔助治療、復健、心理調適樣樣不落，才支撐自己繼續往前。她希望活得健康漂亮，給同樣努力的人力量，也為自己打氣。

她感嘆，經過大病之後身體已不可能完全回到從前。因胃部大範圍切除，導致食物快速進入小腸，產生「胃傾倒症候群」與胰島素阻抗，使血糖難以穩定。

唐玲挺過胃癌4期後再曝血糖失控新挑戰。（翻攝自臉書）唐玲挺過胃癌4期後再曝血糖失控新挑戰。（翻攝自臉書）

唐玲坦言，自己一邊面對癌症後遺症，一邊還要接受糖尿病前期的挑戰，心情一度跌入谷底，不過她也強調，仍希望能在平台維持正能量與粉絲互動，分享心路歷程並獲得大家回應，成為彼此的支持力量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中