【12星座一週運勢9/15-9/21】鬼門要關了…「開運色」護持平安順順過

9/21關鬼門之前，西洋曆法在9/18這天遇上「水星進天秤座」，星座專家安德魯重點提醒星友們幾個趨吉避凶的眉角。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆進入鬼門關倒數最後一週，星座專家「安德魯的賤聲房」從幸運色和幸運數字著手，提供12星座的朋友們一些「驅凶避吉」的資訊。

而在9/21關鬼門之前，西洋曆法在9/18這天遇上「水星進天秤座」，安德魯提醒，從這天開始，全世界突然變得「很會講場面話」，但問題是…有些人講得太假掰，聽起來反而像詐騙，大家要先搞清楚一件事，「你值多少錢，心裡要有個底。」因為在感情、合作、職場這些場合，「『內心若沒擺張底牌，很容易就被別人一句話、一個眼神牽著走，活得像個免費贈品。』」

安德魯建議，這週的重點就是：把自己放上那台秤子，別硬是矮人一截，也別跩到天花板。懂得平衡，才不會一路退讓退到失去底限，甚至忍不住問自己：「我到底在幹嘛？」

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座

．工作：幹勁十足，但同事覺得你像戰車，稍微放慢腳步，環顧四周會讓你更順利。

．感情：嘴巴太直，你也不想改，踩太硬在本週會引發戰爭。

．財運：小錢進，但你花起來像大爺。確定要這樣下去嗎？

．健康：能量滿格，去跑馬拉松都行。本週是頭好壯壯的健康寶寶，小心體力旺盛導致的失眠問題。

．幸運色：芋頭紫

．幸運數字：4

♉金牛座

．工作：慢工出細活，可是主管沒有什麼耐心，拿出你的速度來，不要在不重要的地方精雕細琢。

．感情：你用沉默表愛，但對方懷疑你冷漠。愛要說出口，沒錯～你的另外一半就是那麼膚淺，

． 財運：有進也有出，但出的速度比較快。

．健康：注意伸展，近期筋骨不軟Q，容易抽筋。

．幸運色：橘色

．幸運數字：7

♊雙子座

．工作：嘴巴一開張，主管馬上點頭。本週說出口的話一定要做到，只要言行一致，會讓你一飛沖天。

．感情：喜歡再撩，不要讓你的桃花變成桃花劫…

．財運：有偏財運，但記得別炫耀。低調點，財神爺才會繼續疼你鄉

．健康：頭痛、偏頭痛，本週會是你的好朋友。

．幸運色：淡粉色

．幸運數字：3

♋巨蟹座

．工作：機會送上門，要大膽接受，飯都送都你口前了，打開嘴巴就能吃到，不要怕。

．感情：終於有人寵你，甜到蛀牙。命定之人出現囉！

．財運：錢像潮水般流進來，就看你敢不敢接。

．健康：老問題又回來，注意休養。不要輕忽舊疾。

．幸運色：純白

．幸運數字：11

♌獅子座

．工作：靈感多，但火氣更旺，小心進退應對。本週容易得罪客戶、老闆，當隻小貓咪準沒錯。

．感情：小吵、大吵都來，小心感情吵不見，本週要懂得換位思考。

． 財運：守住，守住，守住，很重要所以講三次。

．健康：情緒問題要好好解決，容易有胸悶困擾。

．幸運色：神秘黑

．幸運數字：9

♍處女座

． 工作：「細節狂魔」模式開啟，效率狂飆。本週你的吹毛求疵會讓你化險為夷。

．感情：情人不是你的員工，不要把工作那套搬回家，否則他會離職。

．財運：理財有收穫，根本可以開課。自己賺還能帶別人飛。

．健康：容易焦慮，建議你深呼吸 10次。小心掉髮問題。

．幸運色：淺藍色

．幸運數字：12

♎天秤座

．工作：全場焦點，人際關係處理的好，本週會橫著走。

．感情：桃花多到你去倒垃圾都會有人想跟你做朋友。

．財運：事業財運兩手抓。本週要好好衝刺。

．健康：玩樂反而是保養。盡情的玩吧！

．幸運色：咖啡色

．幸運數字：6

♏天蠍座

．工作：專注力強到像 AI，本週適合做「文的」工作，「武的」交給別人去衝。

．感情：激情跟佔有欲雙爆發。小心路邊的「野花」不要採，有毒！

．財運：暗地裡會有轉機。有人幫忙，有人援助

． 健康：壓力壓到快爆炸，快讓腦袋休息一下去健身房報到，注意胃部問題

．幸運色：金色

．幸運數字：8

♐射手座

．工作：合作順，但你嘴太快容易失分。講話前三思，會讓你有更多機會

．感情：愛得隨興，對方快跟不上。

．財運：小錢進，但不多。

．健康：戶外運動最適合你。多曬太陽會讓你更有活力，小心扭傷，閃到腰的問題。

．幸運色：森林綠

．幸運數字：1

♑魔羯座

．工作：努力有回報，主管笑你終於不是石頭。突然開竅的你會在本週成為職場新寵兒

．感情：踏實可靠，對方安心。但少了點激情，浪漫一點。

．財運：穩定，但沒有大驚喜，穩穩的也不錯。

．健康：火氣大，睡太少，小心牙齦發炎。

．幸運色：土耳其藍

．幸運數字：10

♒ 水瓶座

．工作：講話要有邏輯啦，大家真的聽不懂你在說什麼，本週「溝通做好」才能暢行無阻。

．感情：朋友圈有人對你心動。感情悄悄萌芽中。

．財運：不要有投機的心態，你會輸到脫褲子。

．健康：需要放鬆，需要放空，本週注意「眼壓過大」的問題。

．幸運色：粉紅色

．幸運數字：5

♓ 雙魚座

．工作：創意滿滿，但計劃亂到爆。事前工作做好才能讓你發光發熱。

．感情：情緒化到另一半想離家出走，感情成敗關鍵是你的情緒夠不夠穩定。

．財運：投資三思，別衝動。不要跟風，否則你的錢會跟風一樣飄走。

．健康：低潮期，要放鬆。內分泌失調要注意。

．幸運色：香蕉黃

．幸運數字：2

【本週最強幸運星Top 3】

➤天秤座：水星直接開掛，你一句話能把敵人講到懷疑人生。溝通無敵、桃花亂飛，整個人就像走在米蘭時裝伸展台上。

➤雙子座：腦袋靈光，你要是開公司賣點子，這週會賺爛，記得少吹牛，多行動。

➤巨蟹座：你終於不再處於「媽媽桑」待機模式，碎念程式Off，這週有愛有錢有支持，笑容比月亮還大顆。

【本週這3個星座要當心】

➤雙魚座：戲精模式 ON，隨時可以拍八點檔。本週你就是哭倒長城的孟姜女⋯⋯

➤獅子座：脾氣大到連路人看到都會閃，你不是發光，是顆火球，小心炸傷自己，身邊的人跟著遭殃

➤金牛座：別再亂買東西了，錢很難賺，本週要綁好你的手手！錢財部分有點失控！

☆民俗說法僅供參考☆

