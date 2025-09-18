晴時多雲

娛樂 最新消息

（獨家）周杰倫默默捐款17年助學台灣！杰威爾證實「每年都幫弱勢學童」

周杰倫低調行善17年，助學台灣弱勢學童不遺餘力。（資料照，杰威爾提供）周杰倫低調行善17年，助學台灣弱勢學童不遺餘力。（資料照，杰威爾提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕周董為善不欲人知！周杰倫被網友挖出多年默默捐款紀錄，立刻掀起熱議，許多人激讚「專輯說了不做，公益做了不說！」力讚他低調行善。不過，同時也有人提出疑問，懷疑是否為「同名同姓」。對此，周杰倫所屬杰威爾出面回應，證實周杰倫已經連續17年捐款助學，默默支持弱勢學童。

根據網友分享的芳名錄，周杰倫多年來持續在台灣的富邦慈善基金會「用愛心做朋友」專案名列其中，引發各界熱烈討論。許多粉絲紛紛留言感動表示，「這才是真正的偶像」、「果然是周董，行善不張揚」、「聽到《梯田》就知道他有這份善心」。

不過與此同時，也有人提出疑慮表示「確定是本人？」、「有沒有可能同名同姓？」、「確定是周董本人嗎？」面對外界疑問，記者求證周杰倫所屬杰威爾獲得回應，「這個case是從2009年開始，每年都會捐款幫助弱勢學童，今年已經是第17年了。」此外，杰威爾也低調表示，「原本就要做的事情，不會每一年都特別去講。」證實周杰倫確實長年默默付出。

周杰倫低調行善消息曝光後，網路隨即湧入大批粉絲留言支持，「這才是最棒的榜樣」、「為善不欲人知的精神太讓人敬佩」、「偶像不只在舞台閃耀，私下更是溫暖！」更也有人感性告白「從國中一路聽周董到現在，他帶給我們的不只是音樂，還有榜樣力量」、「這才是真正的偶像，愛他的理由又多了一個」、「原來每一年他都默默付出，真的好感動！」周杰倫低調行善的態度，證明他不僅是華語樂壇的天王，更是跨世代的溫暖典範。

