傳奇殞落！ 勞勃瑞福安詳辭世 享壽89歲

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以俊朗外型風靡全球、並憑執導《凡夫俗子》（Ordinary People）奪下奧斯卡最佳導演的好萊塢傳奇影人勞勃瑞福（Robert Redford），於美國時間 9 月 16 日在猶他州日舞的住所安詳辭世，享壽89歲。

好萊塢傳奇影人勞勃瑞福傳出於住所安詳辭世，享壽89歲。（法新社）

公關公司Rogers & Cowan PMK執行長辛蒂柏格（Cindi Berger）向外媒證實此事，並表示勞勃瑞福是在他最愛的地方，身邊圍繞著家人離開人世，「他將被深深懷念。家屬也希望能獲得隱私。」他身後留下妻子席碧兒薩嘉斯（Sibylle Szaggars）、兩名子女與數名孫子。

勞勃瑞福1936年出生於加州聖塔莫尼卡，早年曾立志成為畫家，後來在紐約學習表演而踏入演藝圈。他以《虎豹小霸王》、《往日情懷》、《刺激》等經典角色奠定銀幕巨星地位。1970年代的黃金時期，他憑著金髮俊朗與陽光笑容成為票房保證，少有人能匹敵其明星光芒。

1980年勞勃瑞福演而優則導，首次執導《凡夫俗子》就贏得奧斯卡最佳導演獎，之後更於1981年創立「日舞影展協會」，推動獨立電影革命，使日舞影展成為美國最重要的影展之一。

勞勃瑞福的演員生涯橫跨60年，2018年他主演《老人與槍》，並表示那將會是他的最後一部作品，同時也強調自己不會考慮「退休」，他最後一次大銀幕演出則是2019年《復仇者聯盟：終局之戰》，再度客串演出他在《美國隊長2：酷寒戰士》詮釋的反派亞歷山大皮爾斯國務卿。

除了幕前表現，他也以導演與監製身份留下《大河戀》、《益智遊戲》、《重返榮耀》等作品。他2018年接受CBS《週日早晨》訪問時表示：「對我來說，退休意味著停止某件事或放棄某件事。但人生還在，為什麼不盡可能地活、盡可能地過呢？」他昨突傳逝世，讓影迷相當不捨。

