名導陳玉珊怒撕前夫！ 控婚內出軌助理「被騙20年」

名導陳玉珊（圖）怒撕前夫張偉傑婚內出軌助理。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲名導陳玉珊鐵心開撕！曾執導過經典偶像劇《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》，還靠電影《我的少女時代》締造票房佳績的她，2023年與前夫「Jason」張偉傑離婚。沒想到，陳玉珊近日突釋出前夫張偉傑照片，痛批對方婚內出軌助理，更直言「那對畜生還是在一起了。」開撕前夫。

陳玉珊今（16日）凌晨在文中指出，與張偉傑長達20多年的婚姻其實早已破裂，原因正是對方不忠，她憤怒喊話各大劇組「不要相信前夫履歷上的經歷」，直指張偉傑從未參與過任何偶像劇製作，痛斥是個「騙子」。據悉，早有人提醒過陳玉珊小心，但她選擇相信張偉傑，如今公開爆料，似乎已掌握相關證據。

不僅如此，陳玉珊還在限時動態發文憤怒直斥，「那對畜生還是在一起了，原來真的被騙了，20幾年啊！」、「窩囊廢，還好離開了！」事件曝光後，許多網友挺身以表支持陳玉珊，力挺給予鼓勵「太勇敢了」、「加油！大家支持妳。」更有人感嘆「被騙20年真的太心疼！」、「偶像劇女王也有難過的時候」。截至目前，前夫張偉傑尚未對外回應，外界持續關注事件發展。

