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67歲恬妞身形臃腫急蒼老 素顏曝光大崩壞

恬妞80、90年代紅遍台港，67歲的她素顏照曝光嚇壞不少影迷。（香港星島日報）恬妞80、90年代紅遍台港，67歲的她素顏照曝光嚇壞不少影迷。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕67歲資深女星恬妞80、90年代紅遍台港，台灣出生的她近年在中國發展，甚少在台港出現，距離上一次公開露面，去年為電影《出租家人》現身香港宣傳，最近藉網劇《朝雪錄》熱播受矚目，然而卻是她外貌。

她拍戲後素顏模樣讓許多影迷感嘆，恬妞也老了。（香港星島日報）她拍戲後素顏模樣讓許多影迷感嘆，恬妞也老了。（香港星島日報）

恬妞在《朝雪錄》飾演「大長公主」一角，氣質高貴端莊，散發皇室不怒自威氣場，但她臉頰圓潤、身形發福，嚇壞不少觀眾，在劇中近照看起來極為蒼老，乍看以為是70、80歲長者。
去年恬妞在暑假接拍電視劇曾分享工作辛酸，她說：「每天光是梳個大長公主頭髮2小時起跳，再配合39度高溫拍攝，收工後打開大長公主的蒸籠頭可端出一籠小籠包，回到洒店又痛又癢只有自我治療。」更公開按摩頭部影片，當時素顏出鏡未遮掩皺紋、雀斑，展現真實一面。

她和萬梓良在電影《大頭仔》合作時譜出愛戀，2人於1992年舉行婚禮。（香港星島日報）她和萬梓良在電影《大頭仔》合作時譜出愛戀，2人於1992年舉行婚禮。（香港星島日報）
不少網友對恬妞選擇優雅地老去，大讚夠自然：「果然每人老了也是老美人」、「妞姐這太可愛了」、「這樣真實的有歲月感的美反而更能打動人」、「恬姐依然優雅，願歲月溫柔以待」，更有人認為以恬妞已屆67歲，過瘦反而對身體不好。

恬妞敢愛敢恨，勇敢做自己。（香港星島日報）恬妞敢愛敢恨，勇敢做自己。（香港星島日報）
恬妞在台灣出生，1978憑電影《蒂蒂日記》登上金馬影后，當年她只有20歲。恬妞桃花相當旺，曾認愛花心男與劉永、鍾鎮濤、賈思樂曾經交往。1984年，她閃嫁認識半年多的印尼華僑造紙廠商人葉聰豪，隔年7月生下女兒朱宇豐（前名朱曉彤），未料男方在印尼已有家室，二人的婚姻維持2年告吹。

後來恬妞到香港發展，與金馬影帝萬梓良在電影《大頭仔》合作時譜出愛戀，1992年舉行婚禮，當時風光到由TVB現場直播，不過最終因性格不合於1996年離婚。

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