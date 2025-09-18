張雅琴洛城手拎村上隆櫻桃包 暗藏母子溫情

昨她在當地海灘辣秀好身材。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北-美國洛杉磯報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴暫別播報台一周，目前人在美國洛杉磯，此行陪兒子大衛赴美攻讀碩士，傳來母子暖心故事。

稍早張雅琴朝聖加州當地知名漢堡店in and out，巧遇一對可愛紅衣母女，女戰神發揮記者採訪忍不住問，這位母親驕傲說：「9個月前女兒還在我肚裡，現在已經9個月大。」

當場張雅琴好開心，因為小女孩一直看著她微笑，「真的太可愛了，爸爸一直拍照好溫馨。」

記者發現張雅琴曝光和這對母女合照中，背著一個看似普通櫻桃包，真是有眼不識泰山覺得包包好醜，問了才知包包大有來頭，是路易威登（Louis Vuitton）與日本知名藝術家村上隆2003年的聯名「櫻桃包」，如今復刻再現，正好搭上了2025年「櫻桃熱」。

張雅琴（左）朝聖加州當地知名漢堡店巧遇一對母女，手拎名牌包成焦點。（翻攝自張雅琴臉書）

遠在洛杉磯的張雅琴告訴記者，她手拎LV櫻桃包很有意思：「我很喜歡村上隆的作品，於是隨口告訴兒子大衛，知道這包很可愛，但可能太小，在台灣詢問各分店都說沒貨。」

幾個月前張雅琴兒子剛好到日本旅遊，特地到LV店竟問到有最後一個櫻桃包，立馬幫張雅琴買回，但兒子卻說沒能力付那麼多錢仍刷卡買下。

當兒子回台灣，張雅琴再把錢匯還給兒子，笑說這也算是母親節禮物，「只是這是我自己付的錢，但是兒子有心幫我在日本買，我就覺得很驚喜了。」

張雅琴告訴記者，希望兒子以後都一直這麼孝順，心中有老媽就可以了，「這次到美國剛好可以跟兒女好好相處，聊一些有的沒的，覺得很開心，期待兒女早日學成歸國。」

