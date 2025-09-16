晴時多雲

娛樂 最新消息

勞勃瑞福當年有夠帥 小布都曾被視為「嫩版勞勃瑞福」

〔記者許世穎／專題報導〕曾以俊朗外型風靡全球、後來演而優則導的好萊塢傳奇影人勞勃瑞福（Robert Redford）稍早傳出於在猶他州日舞的住所安詳辭世，享壽89歲。原先立志成為畫家的他，後來在紐約學習表演而踏入演藝圈，之後便展開橫跨60年的演員生涯。

除了演出及執導才華，當年的勞勃瑞福到底有多帥，從一些年輕演出的劇照就可以看出來包括《虎豹小霸王》、《往日情懷》、《刺激》等經典角色，更奠定了他銀幕巨星地位，以下簡單介紹這幾部作品。

勞勃瑞福（右）與保羅紐曼在《虎豹小霸王》飾演兩個著名的火車大盜。（翻攝自IMDB）勞勃瑞福（右）與保羅紐曼在《虎豹小霸王》飾演兩個著名的火車大盜。（翻攝自IMDB）

《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid，1969）

本片大致參照真實事件，勞勃瑞福與保羅紐曼飾演兩個著名的火車大盜，兩人在電影中四處犯案逃亡，在美國西部闖蕩江湖，同時愛上美麗的凱莎琳蘿絲。電影因其「文化上、歷史上或美學上有重要意義」，於2003年被美國國會圖書館收入國家影片登記部的保護儲藏名單中。

勞勃瑞福（左）和芭芭拉史翠珊合作《往日情懷》。（翻攝自IMDB）勞勃瑞福（左）和芭芭拉史翠珊合作《往日情懷》。（翻攝自IMDB）

《往日情懷》（The Way We Were，1973）

由勞勃瑞福和影后芭芭拉史翠珊主演，描述在二戰後的麥卡錫主義時期，一對截然相反的夫婦走到一起，卻發現真正的友誼和身體吸引力不足以克服基本的社會信念。

勞勃瑞福（右）和保羅紐曼演出《刺激》，是經典的騙徒電影。（翻攝自IMDB）勞勃瑞福（右）和保羅紐曼演出《刺激》，是經典的騙徒電影。（翻攝自IMDB）

《刺激》（The Sting，1973）

勞勃瑞福和保羅紐曼一同演出，講述一場由無數計謀所構成的超級大騙局，是非常經典的老千電影。

1980年勞勃瑞福演而優則導，首次執導《凡夫俗子》就贏得奧斯卡最佳導演獎，之後更於 1981 年創立「日舞影展協會」，推動獨立電影革命，使日舞影展成為美國最重要的影展之一。

勞勃瑞福首度執導《凡夫俗子》就拿下奧斯卡，主演之一的唐納蘇德蘭（中）也於去年辭世。（翻攝自IMDB）勞勃瑞福首度執導《凡夫俗子》就拿下奧斯卡，主演之一的唐納蘇德蘭（中）也於去年辭世。（翻攝自IMDB）

值得一提的是，「小布」布萊德彼特年輕時的外型常被拿來與年輕時的勞勃瑞福比較，尤其在勞勃瑞福執導的《大河戀》中，他飾演的角色被認為是勞勃瑞福的化身。尤其小布復古斯文造型，以及當時他自由不羈的魅力，更讓他被譽為「年輕版勞勃瑞福」兩人之後也合作過《間諜遊戲》，劇中設定也相當有傳承意味。

勞勃瑞福1992年執導《大河戀》找來布萊德彼特演出，布萊德彼特也被譽為年輕版勞勃瑞福。（翻攝自IMDB）勞勃瑞福1992年執導《大河戀》找來布萊德彼特演出，布萊德彼特也被譽為年輕版勞勃瑞福。（翻攝自IMDB）

勞勃瑞福（左）2001年和布萊德彼特同框演出《間諜遊戲》。（翻攝自IMDB）勞勃瑞福（左）2001年和布萊德彼特同框演出《間諜遊戲》。（翻攝自IMDB）

