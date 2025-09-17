（影）家寧全家遭起訴後首開庭 張妹全認罪、張母僅認人頭逃漏稅

百萬YouTuber眾量級成員Andy老師與張家寧原先因女方媽媽曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，家寧及雙親、妹妹今天被新北地檢署起訴後，首度在新北地院召開準備庭；家寧由律師陪同發言，表示地檢署認證她沒侵占任何款項，未來會捍衛清白。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕百萬YouTuber團體「眾量級」的Andy老師與張家寧原先因女方媽媽曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，家寧及雙親、妹妹今天被新北地檢署起訴後，首度在新北地院召開準備庭；張家寧胞妹當場認罪，家寧母親雖承認以人頭逃漏稅，否認其餘犯行，透露希望跟ANDY和解，至於家寧及其父張父，則均未認罪。

百萬YouTuber眾量級成員Andy老師與張家寧原先因女方媽媽曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，家寧及雙親、妹妹今天被新北地檢署起訴後，首度在新北地院召開準備庭；張家寧胞妹（右二）開庭認罪後離去。（記者吳仁捷攝）

家寧一家人離開法院時，家寧雙親、妹妹都不發一語，家寧與律師停下受訪，先由律師受訪，表示今天第一次開庭，就變更頻道密碼、始末等程序，向庭上說明，也會經由法院，捍衛自己的清白，關於提告民事訴訟（張母）的部分，也由法院依法審理當中，希望大家尊重證據力，給法院審理空間。

請繼續往下閱讀...

百萬YouTuber眾量級成員Andy老師與張家寧原先因女方媽媽曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，家寧及雙親、妹妹今天被新北地檢署起訴後，首度在新北地院召開準備庭；張家寧雙親（白衣者）開庭後離去，張母僅承認以人頭逃漏稅。（記者吳仁捷攝）

媒體先問及家寧開庭心情，家寧略顯緊張，講了三次會「捍衛自己！」，對於外界關心錢跟帳冊的事，金錢部分，檢方偵查時清查全部金流，證實我沒有侵占任何款項，另外關於帳冊一事，過去她完全不知情，這點檢方已經確認。

百萬YouTuber眾量級成員Andy老師與張家寧原先因女方媽媽曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，家寧及雙親、妹妹今天被新北地檢署起訴後，首度在新北地院召開準備庭；張家寧雙親（白衣者）開庭後離去，張母僅承認以人頭逃漏稅。（記者吳仁捷攝）

家寧說，現在起訴後她也拿到全部資料，會一一查核金流，希望網友、媒體，評論、報導時，基於事實、理性，不要把我沒做的事情加在我身上，謝謝大家對這件事的關心，隨後向現場媒體深深一鞠躬。

媒體問及家寧提告民事母親的部分，她也呼應律師說法，會於開庭時說明，律師補充，相關案件說明，會配合法院開庭。

百萬YouTuber眾量級成員Andy老師與張家寧原先因女方媽媽曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，家寧及雙親、妹妹今天被新北地檢署起訴後，首度在新北地院召開準備庭；家寧由律師陪同發言，表示地檢署認證她沒侵占任何款項，未來會捍衛清白。（記者吳仁捷攝）

據了解，家寧9日最新影片中回應帳本爭議，透過律師發出正式聲明，宣布自己已以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法