娛樂 歐美

知名歌手巡演中 豪車臭味散出驚現腐屍

洛杉磯警方在知名歌手D4vd名下休旅車內發現腐爛屍塊。（歐新社）洛杉磯警方在知名歌手D4vd名下休旅車內發現腐爛屍塊。（歐新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕20歲美國知名歌手「D4vd」Aavid Anthony Burke目前正在進行巡迴演唱會。日前洛杉磯警方在一處汽車拖吊場被扣押的休旅車中，因飄散濃厚臭味，才發現車內有一具被肢解且腐爛嚴重的屍體。由於車輛登記在D4vd名下，故引起各界猜疑，D4vd發言人則表示「巡演正常舉行中，但仍會全力配合警方調查」。

洛杉磯警方表示，本月8日接獲報案，表示汽車拖吊場有一輛車散發出嚴重惡臭，警方到達現場後，發現異味來自某輛休旅車，並從車廂內找到一具嚴重腐爛的女屍，更詭異的是，女屍遭到肢解，被裝在袋中。根據調查後，發現車子登記在D4vd本名名下，讓這件事受到社會大眾高度矚目。

D4vd目前正在巡演，表示會全力配合警方調查。（歐新社）D4vd目前正在巡演，表示會全力配合警方調查。（歐新社）

洛杉磯警察局長表示，由於休旅車停放數日均不見車主移動或有人處理，放置數日之後，透過民眾通報，認為該輛車遭到車主丟棄，並派遣拖吊車將其拖吊回拖吊場。之後才在拖吊場發現車內有腐爛屍塊，警方認位該起案件可能涉及失蹤人口，正積極調查中。

D4vd因《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，身受Z世代喜愛，今年4月首度登上科切拉音樂節表演，更在社群媒體上擁有數百萬粉絲。

